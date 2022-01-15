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    • Spor
    • 15.01.2022 12:39
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    • 15.01.2022 12:39
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    Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpsor'dan Süper Lig için prim dopingi! Başkan Murat Özkaya: Kupayı al, arabayı kap!

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da futbolcular Süper Lig bileti için ilginç bir yöntemle motive ediliyor. Kesenin ağzını açan Başkan Murat Özkaya'nın motivasyonu artırmak adına tüm futbolculara kullanmaları için birer lüks otomobil tahsis ettiği ancak oyunculara şimdilik araçların devrini gerçekleştirmediği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Süper Lig dopingi: Kupayı al, arabayı kap!

    Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, tüm futbolculara lüks otomobil tahsis etti. Özkaya, otomobillerin ruhsatının devri için ise Süper Lig biletinin alınmasını şart koştu.


    BAŞKAN KESENİN AĞZINI AÇTI
    Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, kesenin ağzını açtı... Otomobil sektöründe faaliyet gösteren başkan Özkaya'nın takımdaki motivasyonu artırmak adına tüm futbolculara kullanmaları için birer lüks otomobil tahsis ettiği ancak oyunculara şimdilik araçların devrini gerçekleştirmediği öğrenildi.


    AMAÇ MOTİVASYONU ARTIRMAK
    Başkan Özkaya'nın takımın Süper Lig bileti alması halinde oyunculara kullandıkları araçların ruhsatının devredileceğini belirttiği ve bu şekilde takımın motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

        Spor Toto 1. Lig'e bu sezon çıkmasına rağmen 19 haftada 35 puan toplayan ve puan cetvelinde 4. sırada yer alan Eyüpspor, ligi ilk iki sıra içinde tamamlayarak direkt olarak Süper Lig'e yükselmenin hedeflerini yapıyor.

        Başkan Murat Özkaya'nın takımın Süper Lig'e çıkması halinde oyuncuların tamamına lüks araç hediye edeceği Eyüpspor'un kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi Süper Lig tecrübesi bir hayli fazla olan oyuncular da bulunuyor.

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        Haberler Spor Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpsor'dan Süper Lig için prim dopingi! Başkan Murat Özkaya: Kupayı al, arabayı kap!
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