Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpsor'dan Süper Lig için prim dopingi! Başkan Murat Özkaya: Kupayı al, arabayı kap!

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, tüm futbolculara lüks otomobil tahsis etti. Özkaya, otomobillerin ruhsatının devri için ise Süper Lig biletinin alınmasını şart koştu.
BAŞKAN KESENİN AĞZINI AÇTI
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, kesenin ağzını açtı... Otomobil sektöründe faaliyet gösteren başkan Özkaya'nın takımdaki motivasyonu artırmak adına tüm futbolculara kullanmaları için birer lüks otomobil tahsis ettiği ancak oyunculara şimdilik araçların devrini gerçekleştirmediği öğrenildi.
AMAÇ MOTİVASYONU ARTIRMAK
Başkan Özkaya'nın takımın Süper Lig bileti alması halinde oyunculara kullandıkları araçların ruhsatının devredileceğini belirttiği ve bu şekilde takımın motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.