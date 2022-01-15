Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpsor'dan Süper Lig için prim dopingi! Başkan Murat Özkaya: Kupayı al, arabayı kap!

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon çıkmasına rağmen 19 haftada 35 puan toplayan ve puan cetvelinde 4. sırada yer alan Eyüpspor, ligi ilk iki sıra içinde tamamlayarak direkt olarak Süper Lig'e yükselmenin hedeflerini yapıyor.

Başkan Murat Özkaya'nın takımın Süper Lig'e çıkması halinde oyuncuların tamamına lüks araç hediye edeceği Eyüpspor'un kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi Süper Lig tecrübesi bir hayli fazla olan oyuncular da bulunuyor.