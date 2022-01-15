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    Belçikalı sahne aldı... Beşiktaş üç puanı kaptı!

    Karaveli ile sezon sonuna kadar yola devam kararı alan Beşiktaş, G.Antep önünde kazanmayı başardı... Son haftaların tartışılan ismi olan Batshuayi 67. dakikada sahneye çıktı ve Siyah-Beyazlılar’ı 3 puana taşıdı.

    Kurtarıcı Batsman

    Kartal 1 attı, 3 aldı... Hafta içinde Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alan Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Konuk ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi böylece sona erdi. 6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.



    ERSİN KÖŞEDEN ÇOK İYİ ÇIKARDI
    15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Boşnak yıldızın şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. 45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.



    TAM ZAMANINDA SAHNEYE ÇIKTI
    59. dakikada Maxim uzaklardan vurdu, Ersin köşeden çıkardı. 67. dakikada Batshuayi sahneye çıktı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 90+4'te Larin'in golü ofsayk gerekçesiyle iptal edildi ve maç 1-0 sona erdi.



        AHMET ÇALIK UNUTULMADI
        Dünkü maça Gaziantepli futbolcular üzerinde Ahmet Çalık'ın resminin olduğu tişörtlerle çıktı. Ayrıca 6 numaralı formayı giyen Ahmet için 6. dakikada maç durdu. Tribünler ve oyuncular, merhum futbolcuyu alkışladı.



        6 MAÇTA 16 GOL ATTI!
        Gaziantep'i ağırladığı 6 resmi maçın tamamını kazanan Beşiktaş, bu maçlarda toplam 16 gol attı. Siyah-Beyazlılar dün de geleneği bozmadı.



        KARTAL'A ŞANSI TUTMUYOR
        Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu rakibi Beşiktaş... Tecrübeli çalıştırıcı Siyah-Beyazlılar'a karşı 7 kez kaybetti.



            KARTAL'DA 4 ÖZKAYNAK İLK 11'DE
            Beşiktaş Özkaynak'tan kaleci Ersin Destanoğlu, sol bek Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Necip Uysal ilk 11'de görev yaptı.



            KARAVELİ: KAZANMAYA YETECEK KADAR
            Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Batshuayi'nin golü, tam bir santrfor golüydü. Batshuayi'nin atmasına ve onun golüyle kazanmamıza çok sevindim. İhtiyacı vardı ve takım arkadaşları da çok sevindiler" dedi. Karaveli, "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu" diyerek sözlerini tamamladı.

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