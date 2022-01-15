Belçikalı sahne aldı... Beşiktaş üç puanı kaptı!





KARAVELİ: KAZANMAYA YETECEK KADAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Batshuayi'nin golü, tam bir santrfor golüydü. Batshuayi'nin atmasına ve onun golüyle kazanmamıza çok sevindim. İhtiyacı vardı ve takım arkadaşları da çok sevindiler" dedi. Karaveli, "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu" diyerek sözlerini tamamladı.

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