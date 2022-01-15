Belçikalı sahne aldı... Beşiktaş üç puanı kaptı!

Kartal 1 attı, 3 aldı... Hafta içinde Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alan Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Konuk ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi böylece sona erdi. 6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
ERSİN KÖŞEDEN ÇOK İYİ ÇIKARDI
15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Boşnak yıldızın şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. 45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.