Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına'dan sürpriz transfer! Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladılar

    Trabzonspordan sürpriz trasfer. Bordo-Mavililer, Kasımpaşa forması giyen eski futbolcusu Yusuf Erdoğan ile yeniden anlaşma sağladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yusuf Trabzonspor’da

    Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan sürprizi... Bordo- Mavililer, flaş bir hamleyle Kasımpaşa forması giyen eski futbolcusu Yusuf'u transfer etti. Uzun süren görüşmeler sonrasında Kasımpaşa kulübünü rakamsal konularda ikna etmeyi başaran Trabzonspor kulübü yetkilileri, oyuncuyla da çok kısa süre içerisinde anlaşmaya vardı. Bugün öğle saatlerinde Trabzon'a gelecek olan Yusuf Erdoğan sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak. Yusuf Erdoğan, ligin ilk yarısında Kasımpaşa forması ile 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Yunus Emre SEL)



    ARAL ŞİMŞİR'DE GERİ SAYIM!
    Trabzonspor, genç yıldızın transferinde artık sona yaklaştı. Mıdtjylland'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Doğuhan Aral Şimşir için kulübü 2.5 milyon Euro isterken, Trabzonspor 2 milyon Euro'ya transferi bitirmeyi hedefliyor. Aylardır süren görüşmeler neticesinde tarafların kısa zamanda orta yolu bulması bekleniyor.



    FIRTINA'DA VİRÜS ŞOKU!
    Trabzonspor'da Covid-19 şoku... Bordo-Mavili kulüp dün iki futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Kovid- 19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır" denildi. İki futbolcunun da durumunun iyi olduğu belirtildi.



        KARTAL MORAL ARIYOR!
        Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşikta ş bugün Gaziantep'i konuk edecek. Tek hedef 3 puan. Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş bugün Gaziantep'i konuk edecek. Kartal 3 puanı kazanarak yoluna devam etmek istiyor... Siyah-Beyazlılar, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen Kara Kartal, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Ç.Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.



        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
        Beşiktaş Gaziantep FK ile bugün Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı...



        OĞUZHAN VE LARİN SINIRDA
        Kara Kartal'da Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki yıldız sarı kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler. Önder hoca iki oyuncuyu G.Antep maçı öncesi uyardı.



            SAMANDIRA'DA KARLAR ALTINDA
            Fenerbahçeli futbolcular Antalya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli takım Samandıra'da kar yağışı altında çalıştı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı. Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.



            ŞOK! MERT HAKAN 3 HAFTA YOK
            Sakatlardan bir bir iyi haberler gelirken bu kez Mert Hakan sakatlandı. Sol kasığından saka-t lanan Mert Hakan 3 hafta oynamayacak
            Fenerbahçe, dünkü antrenman sonrasında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş'ın MR sonucunda sol kasığında ikinci derce zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Mert Hakan'ın 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



            FERDİ VE CRESPO 11'E
            Yarın Antalyaspor deplasmanında ter dökecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Teknik patron İsmail Kartal'ın sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu ile Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Uzun süren sakatlık sonrasında Ferdi Kadıoğlu, Adana Demirspor maçının 2. yarısında forma giymişti.



                LEFTER UNUTULMADI
                Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter'in ailesinin yanı sıra Sarı-Laciverli taraftarlar da katıldı.

                ARDA TURAN YOLCU!
                G.Saray'da Terim döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu kaptan Arda Turan'ın durumuydu... Başkan Burak Elmas, "Kaptan takımda kalacak" dese de planların çok farklı olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi. Ancak yönetimin taraftar tepkisinden de çekindiği ve bu nedenle yıldız futbolcunun Torrent'in raporu doğrultusunda gönderildiği şeklinde bir açıklama yapılmasının planlandığı iddia ediliyor.



                MARCAO KORKUTTU
                Cimbom'un Brezilyalı yıldızı Marcao dün trafik kazası geçirdi. Başarılı futbolcunun kullandığı otomobilin arka tarafında hafif bir hasar oluştu. Marcao'nun panik yaşadığı ama durumunun iyi olduğu belirtildi.



                    HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
                    Hatay maçının hazırlıkları tek idmanla sürdü. Akşam antrenmanını iptal eden Torrent'in çalışma sırasında çok hırslı olduğu gözlendi. Futbolcuların da moral motivasyonu dikkatleri çekti.



                    SPEZİA'DAN VİZE YOK
                    Torrent'ın ekibine dahil olması beklenen Tuğberk Tanrivermiş'e Spezia izin vermedi. Genç hoca sezon sonunda G.Saray'da görev yapmaya başlayacak.



                    AYRILMAK İSTEYENLER VAR!
                    2018'den 2021'e kadar Fatih Terim'in yardımcılğını yapan Ümit Davala'dan çok flaş açıklamalar geldi. Genç hoca, "Fatih Hoca'nın ayrılmasıyla beraber oyuncular kendi aralarında takımdan ayrılmayı konuşuyor. Burak Elmas, Fatih Terim sayesinde 300-400 oy aldı. Burak Elmas başkansa Fatih Terim sayesinde oldu. Ön liberoya güçlü bir isim mecburiyetken orayı Berkan, Taylan ve Assunaço ile kapatmaya çalışması, forvet konusundaki kararsızlık forma rekabeti yaratma isteği Fatih Hoca'nın hatalarıydı" dedi.



                        TERCÜMAN KRİZİ
                        Torrent'in tecrümanı olarak göreve başlayan Gonzalo Martinez'in geçmiş paylaşımları ve açıklamaları gündeme oturdu. Yönetim, İspanyol hocanın Florya'ya girişini yasakladı. Domenec Torrent'in ekibinde yer alan Marc Gonzalo Martinez kısa sürede kriz çıkardı. Pro lisans sahibi olan İspanyol hocanın, 2019 yılında Galatasaray'ın eski futbolcusu Carrusca'nın formasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına, "Malum takım ona şans vermedi" yorumunu yapmış. Martinez 2 sezon önce Galatasaray-PSG maçında Fransız ekibinin formasıyla deplasman tribününde maç izlemiş. Ayrıca Fenerbahçe Kart reklamında oynamış ve bir TV programında Beşiktaşlı olduğunu söylemiş. Yönetim tüm bu gelişmelerin ardından Martinez'in Florya'ya girişini yasakladı.



                        KUPADA SON 16 HEYECANI
                        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda kuralar bugün saat 11.30'da çekilecek. Kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlanacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kurada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerin de rakipleri belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ı eleyen Spor Toto 1. Lig'den Denizlispor ile Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, son 16 turuna alt liglerden katılan iki takım oldu.



                        BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ GAZİANTEP'TE ŞOK!
                        Beşiktaş ile bugün karşılaşacak Gaziantep FK'da 7'si futbolcu 9 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.



                            SAMSUN FİLDİŞİLİ GOLCÜ TALLO'YU TRANSFER ETTİ
                            Samsunspor, Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Ujpest FC forması giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Junior Tallo'yu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralamıştır" ifadeleri kullanıldı.



                            MUSTAFA DENİZLİ ALTAY'DAN AYRILDI!
                            Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı. Yönetimle yaptığı görüşmelerdeki fikir ayrılıkları bulunduğunu ifade eden Denizli, yaptığı yazılı açıklamada, "Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil." ifadelerine yer verdi. Denizli yönetimindeki Altay, ligde 18 puanla 18. sırada yer alıyor.



                            YUSUF DEMİR RAPİD WİEN'E GERİ DÖNDÜ
                            İspanyol devi Barcelona, Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Yusuf'un opsiyonu 10 milyon Euro'ydu.



                                SERDAR GÜRLER BAŞAKŞEHİR'DE
                                Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti. Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



                                YENİ MALATYASPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER HAMLESİ
                                Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile forvet Nouha Dicko'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK'de forma giyen forvet Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı. Kenan Özer ile ise 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

                                YENİ MALATYA'NIN KONUĞU GÖZTEPE
                                SÜPER Lig'de bugün 1 karşılaşma daha oynanacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor bugün evinde Göztepe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlaycak ve beIN Sports'tan yayınlancak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

                                LİDERE METE KALKAVAN!
                                Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri dün açıklandı. Lider Trabzonspor'un Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Mete Kalkavan yönetecek.

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                Bakan Ersoy’dan A Haber yayında önemli açıklamalar
                                Haberler Spor Fırtına'dan sürpriz transfer! Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladılar
                                    SON DAKİKA