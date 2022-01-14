Fırtına'dan sürpriz transfer! Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladılar

ARDA TURAN YOLCU!

G.Saray'da Terim döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konu kaptan Arda Turan'ın durumuydu... Başkan Burak Elmas, "Kaptan takımda kalacak" dese de planların çok farklı olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi. Ancak yönetimin taraftar tepkisinden de çekindiği ve bu nedenle yıldız futbolcunun Torrent'in raporu doğrultusunda gönderildiği şeklinde bir açıklama yapılmasının planlandığı iddia ediliyor.