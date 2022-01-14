Fırtına'dan sürpriz transfer! Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladılar

Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan sürprizi... Bordo- Mavililer, flaş bir hamleyle Kasımpaşa forması giyen eski futbolcusu Yusuf'u transfer etti. Uzun süren görüşmeler sonrasında Kasımpaşa kulübünü rakamsal konularda ikna etmeyi başaran Trabzonspor kulübü yetkilileri, oyuncuyla da çok kısa süre içerisinde anlaşmaya vardı. Bugün öğle saatlerinde Trabzon'a gelecek olan Yusuf Erdoğan sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak. Yusuf Erdoğan, ligin ilk yarısında Kasımpaşa forması ile 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Yunus Emre SEL)
ARAL ŞİMŞİR'DE GERİ SAYIM!
Trabzonspor, genç yıldızın transferinde artık sona yaklaştı. Mıdtjylland'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Doğuhan Aral Şimşir için kulübü 2.5 milyon Euro isterken, Trabzonspor 2 milyon Euro'ya transferi bitirmeyi hedefliyor. Aylardır süren görüşmeler neticesinde tarafların kısa zamanda orta yolu bulması bekleniyor.
FIRTINA'DA VİRÜS ŞOKU!
Trabzonspor'da Covid-19 şoku... Bordo-Mavili kulüp dün iki futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Kovid- 19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır" denildi. İki futbolcunun da durumunun iyi olduğu belirtildi.