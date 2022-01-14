Galatasaray'a sürpriz Makedon! Torrent istedi yönetim düğmeye bastı





Şu anda Makedonya U21 takımının formasını giyen Fazlagic bu sezon Zilina'da 23 resmi maçta oynarken, 3 asist yaptı. 1.88 boyunda olan ve sol ayağını çok kullanan genç futbolcunun geleceğin önemli yıldızlarından biri olabileceği konuşuluyor. Fazlagic'in Zilina ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

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