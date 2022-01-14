Galatasaray'a sürpriz Makedon! Torrent istedi yönetim düğmeye bastı

Domenec Torrent'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi orta saha... İspanyol teknik adamın, pasör bir 6 numara transferi istediği ve yönetimin arayışlara başladığı öğrenildi.
Bugün Makedon basınından Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi. Ülke futbolunun önemli yeteneklerinden biri olan Enis Fazlagic'i transfer etmek isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.
MSK Zilina formasını giyen 21 yaşındaki futbolcu için en ciddi teklifin Polonya ekibi Wisla Krakow'dan geldiği ancak aralarında Galatasaray'ın da olduğu 2-3 kulübün daha teklif hazırlığı yaptığı belirtildi.