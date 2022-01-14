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    • Spor
    • 14.01.2022 13:43
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    • 14.01.2022 13:50
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    Galatasaray'a sürpriz Makedon! Torrent istedi yönetim düğmeye bastı

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in verdiği rapor sonrası transfer çalışmaları başladı. İspanyol hocanın pasör bir 6 numara talebi sonrası yönetim arayışlara başlarken, Makedon basınından flaş bir iddia geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a sürpriz Makedon

    Domenec Torrent'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi orta saha... İspanyol teknik adamın, pasör bir 6 numara transferi istediği ve yönetimin arayışlara başladığı öğrenildi.



    Bugün Makedon basınından Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi. Ülke futbolunun önemli yeteneklerinden biri olan Enis Fazlagic'i transfer etmek isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.



    MSK Zilina formasını giyen 21 yaşındaki futbolcu için en ciddi teklifin Polonya ekibi Wisla Krakow'dan geldiği ancak aralarında Galatasaray'ın da olduğu 2-3 kulübün daha teklif hazırlığı yaptığı belirtildi.



        Şu anda Makedonya U21 takımının formasını giyen Fazlagic bu sezon Zilina'da 23 resmi maçta oynarken, 3 asist yaptı. 1.88 boyunda olan ve sol ayağını çok kullanan genç futbolcunun geleceğin önemli yıldızlarından biri olabileceği konuşuluyor. Fazlagic'in Zilina ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

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