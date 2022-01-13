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    • Spor
    • 13.01.2022 11:01
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    • 13.01.2022 11:23
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    Fenerbahçe Ali Koç'la dibe vurdu! İsmail Kartal tercihi sonrası sert sözler: Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar!

    Ali Koç öncesi Süper Lig’in 60 sezonluk puan durumunda zirvede olan Fenerbahçe 3.5 yılda dibe vurdu. Sarı-Lacivertliler son 3.5 sezon dikkate alındığında 5. sırada yer alırken, tüm istatistikleri yerle bir oldu. Son olarak Pereira'nın görevden ayrılması sonrası teknik direktör konusunda da taraftarı beklentiye sokan Koç, İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Spor yazarları Fenerbahçe'deki hoca tercihi ve yönetim başarısızlığını sert sözlerle eleştirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar!

    Fenerbahçe 3.5 yıllık Ali Koç döneminde adeta başarısızlığa alıştı. Geride kalan süreçte teknik adam krizleri, derbi yenilgileri hatta küme düşme tehlikesi bile yaşayan Sarı-Lacivertliler'deki kara tablo rakamlara da yansımış durumda. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmadan önce Süper Lig'in 60 sezonluk puan durumunda zirvede yer alıyordu.

    BAŞAKŞEHİR BİLE GEÇTİ
    Ancak Sarı-Lacivertliler, Koç geldikten sonra 3.5 sezonluk puan durumunda 5. sırada bulunuyor. Fener bırakın ezeli rakiplerini, 2014 yılında kurulan Başakşehir'in bile gerisinde kalmış durumda. Ali Koç öncesinde Süper Lig tarihinin en çok galibiyet alan, en az yenilen, en çok gol gol atan, en az gol yiyen ve en çok puan toplayan takımı olan Sarı-Lacivertliler son 3.5 yılda adeta dibe vurdu. Koç döneminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 1.98'den 1,66'ya, galibiyet yüzdesi 57'den 46'ya, attığı gol ortalaması ise 1,77'den 1,6'ya geriledi.

    SADECE 7 HAFTA ZİRVEDE
    Yenilen gol ortalaması ise 0,85'ten 1,21'e yükseldi. Yine bu süreçte Fener'in sadece ve sadece 7 hafta liderlik koltuğunda oturması da dikkatleri çekiyor. Son 3.5 sezonun puan durumunda liderlik koltuğunda Trabzon oturuyor. 248 puan toplayan Bordo-Mavililer'i 240 puanla Beşiktaş, 236 puanla Galatasaray, 218 puanla Başakşehir ve 213 puanla Fener takip ediyor.


        FENERBAHÇE DEJAVU YAŞIYOR
        Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirdiği isimler konusunda tanıdığı simalarla devam etmeyi sürdürüyor. Son olarak Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal dışında Ersun Yanal, Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Christoph Daum 2 kere göreve gelen isimler arasında yer aldı. Bir başka özellik ise İsmail Kartal 2014'te görevden alınırken yeni sezona Pereira başlamıştı. Şimdi ise Portekizli gitti ve Kartal geldi. Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise kötü gidişatı sonlandırıp istikrarı yakalayarak İsmail Kartal ile yeniden başarıyı sağlamak.

        ERSUN YANAL
        Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 2014 sezonunda göreve geldi. Sarı-lacivertli ekip ile bir kez şampiyonluk yaşayan Yanal, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile fikir ayrılıkları sebebiyle veda etti. İlk döneminde 407 gün görevde kalan ve 40 maçta 24 galibiyet 6 beraberlik 10'da mağlubiyet yaşamıştı. Ardından 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik adamı tekrar göreve getirdi. Bu defa 446 gün görevde kalan Yanal, bu süreçte 54 maça çıkıp 27 galibiyet 13 beraberlik 14'te mağlubiyet aldı.

        VITOR PEREIRA
        Portekizli teknik adam, 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal'ın yerine getirilmişti. 431 günlük Fenerbahçe macerasında 61 maça çıkan Pereira, 37 galibiyet 15 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. 53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu sezon başında sarı-lacivertli ekibin başına tekrar getirildi. Aldığı kritik ve tartışılan kararlarla gündemdeki yerini koruyan Pereira ile sezonun ilk yarısı bitmeden yol ayrımına gidildi. Pereira, sezonun ilk yarısında, 25 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

            İSMAİL KARTAL
            Son olarak BB Erzurumspor'u çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam, dün itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu oldu. Daha önce Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü de yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Kartal, Fenerbahçe kariyerinde bir kez Türkiye Süper Kupası kazandı. 2014-15 sezonunda 285 gün görevde kalan İsmail Kartal, 46 maçta; 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

            SPOR YAZARLARINDAN YÖNETİME SERT SÖZLER
            Spor yazarları Fenerbahçe'deki hoca tercihi ve yönetim başarısızlığını sert sözlerle eleştirdi.


            AHMET ÇAKAR-BU VİZYON TEZ KONUSU OLUR!
            Fenerbahçe yönetim olarak savruluyor. 'Löw' dediler, taraftar kan ağladığı günlerde bir nebze olsun umutlandı. Arkasından 'Bilic' dediler, 'Jesus' dediler taraftar 'ehhh' dedi. Ama aklın yolu birdir lafına, işler tıkanınca gelmek zorunda kaldılar. Fenerbahçe darmadağın olmuş durumda. 'Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız' diyen Ali Koç'tan, savrulan bir Ali Koç'a geldi Fenerbahçe. İsmail Kartal tercihi tabii ki doğru bir tercih. Zaten bu yıl kayıp, İsmail Kartal ne kadar toparlayabilirse o kadar toparlayacak.



            Başarısızlıkta da pek tabii ki fatura Kartal'ın olmayacak, zira bu takımı o kurmadı. Transferleri o yapmadı. Tıpkı sezon başında olduğu gibi hiçbir hoca ile anlaşamayınca 10. tercih Pereira'da karar kılmışlardı. Pereira'yı kovmak zorunda kalan Fenerbahçe yine hata üstüne hata yaptı. Yapması gereken şuydu; Pereira'yı kovdukları gün, camiadan yerli bir hoca gelmeliydi. Bu İsmail Kartal olabilirdi, yıllardır Fenerbahçe sevdasından dem vuran Yılmaz Vural olabilirdi.



            BİR ŞİRKETİ BÖYLE YÖNETİRSENİZ 3 AYDA BATAR
            Ama hiçbirini yapmayıp, taraftarda korkunç bir beklenti yarattılar ve yine yüzde yüz stratejik bir hata ile bugünlere geldiler. Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar. Bir bakkalı böyle yönetirseniz 3 haftada biter, ilişkilerinizi böyle yönetirseniz de yanınızda dostunuz kalmaz. Ali Koç ve yöneticilere 'Her şeyi yanlış yapın, tüm stratejileri yanlış uygulayın ki taraftarla aranız geri dönüşü olmayacak şekilde açılsın' denseydi ancak bu yapılırdı. Dünya çapında takım yaratma vizyonundan mutlak başarısızlık ve alay konusu olma vizyonuna geçiş süresi işte budur. Spor akademilerinde okutulmalıdır, davranış bilimi fakültesinde de tez konusu olmalıdır.

                MURAT ÖZBOSTAN -GALATASARAY BASKISI!..
                Ali Koç, Giresunspor maçı öncesi medya mensuplarıyla yaptığı söyleşide teknik adam bulamadığını itiraf etmişti. O yüzden İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sürpriz bir şey değil. İsmail Hoca, tecrübeli ve camianın sevdiği bir isim. Takımı da toparlar. Lakin Ali Koç vizyonu bir kez daha tepetaklak oldu. Löw, Jesus, Bilic ile taraftarları oyalayıp, bir aydır takımı teknik adamsız bıraktılar.



                BECERİKSİZLİK VAR
                Nereden baksanız bir beceriksizlik var. Galatasaray'da Burak Elmas, Fatih Terim'i yollayıp bir gün sonra yeni teknik adamı İstanbul'a getirince, F.Bahçe yönetimi panik yaptı! Çünkü "Galatasaray bir günde hoca getiriyor, F.Bahçe nasıl bulamıyor" diye tepkiler artmıştı. Sonuçta dün bu açıklama yapıldı. Ali Koç ve yönetimi için teknik direktör meselesi bir kez daha hüsranla sonuçlanmıştır. Dağ fare doğurdu!
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