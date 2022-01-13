Fenerbahçe Ali Koç'la dibe vurdu! İsmail Kartal tercihi sonrası sert sözler: Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar!

İSMAİL KARTAL

Son olarak BB Erzurumspor'u çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam, dün itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu oldu. Daha önce Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü de yapan Kartal, 2014-2015 sezonunda Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Kartal, Fenerbahçe kariyerinde bir kez Türkiye Süper Kupası kazandı. 2014-15 sezonunda 285 gün görevde kalan İsmail Kartal, 46 maçta; 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

SPOR YAZARLARINDAN YÖNETİME SERT SÖZLER

Spor yazarları Fenerbahçe'deki hoca tercihi ve yönetim başarısızlığını sert sözlerle eleştirdi.



AHMET ÇAKAR-BU VİZYON TEZ KONUSU OLUR!

Fenerbahçe yönetim olarak savruluyor. 'Löw' dediler, taraftar kan ağladığı günlerde bir nebze olsun umutlandı. Arkasından 'Bilic' dediler, 'Jesus' dediler taraftar 'ehhh' dedi. Ama aklın yolu birdir lafına, işler tıkanınca gelmek zorunda kaldılar. Fenerbahçe darmadağın olmuş durumda. 'Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız' diyen Ali Koç'tan, savrulan bir Ali Koç'a geldi Fenerbahçe. İsmail Kartal tercihi tabii ki doğru bir tercih. Zaten bu yıl kayıp, İsmail Kartal ne kadar toparlayabilirse o kadar toparlayacak.