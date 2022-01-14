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    Fenerbahçe'de teknik hoca krizi devam ediyor! Löw'dan sonra yeni rota Jesus

    Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile teknik direktör sorununa çare bulan Fenerbahçe’de Ali Koç dün Almanya’da Löw ile görüştü Löw ile yapılan görüşme olumlu geçti. Koç bugün 2. aday Juan Jesus ile Portekiz’in başkenti Lizbon’da bir ardaya gelecek.

    Löw’le görüştü rota Jesus
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    Çarşamba günü İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşarak teknik direktör sorununa geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun teknik patronu için vakit kaybetmeden harekete geçti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanması Joachim Löw iddialarını kuvvetlendirmişti. Vakit kaybetmeyen Başkan Ali Koç dün Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldi. Sezon içinde takım almak istemediğini daha önce açıklayan Löw ile fikir alışverişinde bulundu. Son derece olumlu geçen görüşme sonrasında ise Başkan Ali Koç rotayı bu kez Lizbon'a çevirdi. Başkan Koç bugün Fenerbahçe'nin bir diğer teknik direktör adayı olan Juan Jesus ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek. Hem Juan Jesus'un istekleri hem de kulübün şartları karşılıklı olarak yüz yüze konuşulacak. Başkan Ali Koç'un 1. tercihinin Joachim Löw olduğu ancak olumsuz bir cevaba karşı da alternatifini hazır tutmak istediği ifade ediliyor.



    SÜREÇ UZATILMAYACAK
    Önümüzdekı sezonun hocasını en kısa sürede belirlemek isteyen Fenerli kurmaylar bu sayede yeni sezon transferleri için erkenden harekete geçmeyi ve transferde rakiplerine karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.



    LÖW 10 GÜN SÜRE İSTEDİ
    Başkan Ali Koç'un son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği Löw'ün kesin kararını vermek için 10 gün süre istediği iddia edildi. Löw'ün teklifi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
        Emekliye 3 müjde
        Haberler Spor Fenerbahçe'de teknik hoca krizi devam ediyor! Löw'dan sonra yeni rota Jesus
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