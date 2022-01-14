Fenerbahçe'de teknik hoca krizi devam ediyor! Löw'dan sonra yeni rota Jesus

Çarşamba günü İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşarak teknik direktör sorununa geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun teknik patronu için vakit kaybetmeden harekete geçti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanması Joachim Löw iddialarını kuvvetlendirmişti. Vakit kaybetmeyen Başkan Ali Koç dün Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldi. Sezon içinde takım almak istemediğini daha önce açıklayan Löw ile fikir alışverişinde bulundu. Son derece olumlu geçen görüşme sonrasında ise Başkan Ali Koç rotayı bu kez Lizbon'a çevirdi. Başkan Koç bugün Fenerbahçe'nin bir diğer teknik direktör adayı olan Juan Jesus ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek. Hem Juan Jesus'un istekleri hem de kulübün şartları karşılıklı olarak yüz yüze konuşulacak. Başkan Ali Koç'un 1. tercihinin Joachim Löw olduğu ancak olumsuz bir cevaba karşı da alternatifini hazır tutmak istediği ifade ediliyor.