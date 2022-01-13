Domenec Torrent eski kulübü ile transferde rakip oldu! Galatasaray için Juan Fernando Quintero iddiası…

Teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Arjantinli gazeteci Hernan Castillo, Galatasaray'ın, Çin ekibi Shenzen'den ayrılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Fernando Quintero ile ilgilendiğini öne sürdü.
ASLAN, TORRENT'İN ESKİ KULÜBÜ FLAMENGO İLE KARŞI KARŞIYA
Galatasaray'ın Kolombiyalı ofansif orta saha oyuncusu için yarıştığı kulüplerden birinin de Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Torrent'in son çalıştırdığı takım olan Brezilya ekibi Flamengo olduğu öne sürüldü.