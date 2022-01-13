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    • Spor
    • 13.01.2022 22:19
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    • 13.01.2022 22:34
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    Domenec Torrent eski kulübü ile transferde rakip oldu! Galatasaray için Juan Fernando Quintero iddiası…

    Galatasaray, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i oturttu. Bu gelişmenin ardından Sarı kırmızılıların Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği ve bu transferde Torrent’in eski kulübü Flamengo ile yarıştığı öne sürüldü. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL HABER - Galatasaray için Quintero iddiası!

    Teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.



    Arjantinli gazeteci Hernan Castillo, Galatasaray'ın, Çin ekibi Shenzen'den ayrılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Fernando Quintero ile ilgilendiğini öne sürdü.



    ASLAN, TORRENT'İN ESKİ KULÜBÜ FLAMENGO İLE KARŞI KARŞIYA
    Galatasaray'ın Kolombiyalı ofansif orta saha oyuncusu için yarıştığı kulüplerden birinin de Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Torrent'in son çalıştırdığı takım olan Brezilya ekibi Flamengo olduğu öne sürüldü.



        28 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise Galatasaray ve Flamengo'nun ilgisine karşılık ise eski kulübü River Plate'e dönmeye hazırlandığı belirtildi.



        PESCARA, RENNES VE PORTO...
        Sol ayağını kullanan Juan Fernando Quintero kariyerinde Avrupa'da Pescara, Rennes ve Porto gibi kulüplerin de formasını giydi.



        Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da terleten Quintero, 2021'in şubat ayında Çin ekibi Shenzen'e 5.9 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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