Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den çarpıcı açıklamalar! 1 yıl cezaysa 1 yıl ceza!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye sunmak adına Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hataları bir dosya haline getirdiklerini söyleyerek, "Ben şimdi buradan çıkacağım. Koca bir dosyayı TFF yönetimine sunacağım. Bugüne kadar hakem işlerinin bağırarak çözüldüğünü görmedim. Ben arka planda gerekeni yapıyorum. Vicdanen rahatım, camiamız da müsterih olsun" açıklamasını yaptı.
HAKEMLERE UYARI
Çebi, "Yürüyen düzene isyan edenlere ceza kesen birileri var. Dikkat etsinler. Beşiktaş'a karşı yapılan hatanın karşısında duracağım. 1 yıl cezaysa 1 yıl ceza. Bundan sonra artık birilerini kollamak adına birilerini yakan hata yapmamaları gerektiğini hakemlere ifade etmek istiyorum" dedi.
İKİ YILDIZA MESAJ!
Mayıs ayında yeniden aday olacağını belirten başkan Çebi, "Vida ve Larin teklif edeceğimiz ücretleri kabul ederlerse bu formayı giymeye devam ederler" ifadelerini kullandı. Çebi, sportif direktörlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirildiğini, teknik direktörlerinin ise Önder Karaveli olduğunu söyledi.