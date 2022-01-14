Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den çarpıcı açıklamalar! 1 yıl cezaysa 1 yıl ceza!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'ye sunmak adına Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hataları bir dosya haline getirdiklerini söyleyerek, "Ben şimdi buradan çıkacağım. Koca bir dosyayı TFF yönetimine sunacağım. Bugüne kadar hakem işlerinin bağırarak çözüldüğünü görmedim. Ben arka planda gerekeni yapıyorum. Vicdanen rahatım, camiamız da müsterih olsun" açıklamasını yaptı.