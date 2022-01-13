Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı rehavete savaş açtı!

Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak olan Sivasspor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, puan farkının açılması ve herkes tarafından favori olarak gösterilmeleriyle ilgili oluşabilecek rehavete adeta savaş açtı. Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel ile birlikte özel çalışmalar yapan Avcı, oyunculara da uyarılarda bulunarak, "Favori olmak asla sonuç getirmiyor. Sahada mücadele etmeden kimse üç puan vermiyor. Sivas ligin en iyi takımlarından bir tanesi ve deplasmanda karşılaşacağız. Asla rehaveti kabul etmiyorum bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.