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    Trabzonspor Spartak Moskova’nın stoperi Samuel Gigot’u resmen istedi!

    Bordo-Mavililer Rus kulübünden gelecek yanıta göre Gigot için pazarlık masasına oturacak. Yönetim ayrıca Danimarka’nın Midtylland takımında oynayan 19 yaşındaki Aral Şimşir için de harekete geçti.

    Fırtına’dan son hamle

    Trabzonspor, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Fransız stoper Samuel Gigot'u kadrosuna katmayı çok istiyor. Bu oyuncu için daha önce menajerler üzerinden Rus kulübünün nabzını yoklayan Trabzonspor bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu için fiyat istedi. Gelecek yanıta göre pazarlık masasına oturulacak. Trabzonspor takımdaki genç ve gelecek vaat eden oyuncu sayısını artırmak için de çalışmalarına devam ediyor. Bordo- Mavili takımın U19 Avrupa Ligi'nde FC Midtylland ile oynadığı maçta çok beğenilen Doğuhan Aral Şimşir için Danimarka kulübüne resmi teklif yaptı.

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    Haberler Spor Trabzonspor Spartak Moskova’nın stoperi Samuel Gigot’u resmen istedi!
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