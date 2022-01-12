Burak Elmas basın toplantısı düzenledi! Fatih Terim ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu





G.SARAY'DA BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR

"Tüm sorumluluk bana aittir" diyen Burak Elmas, Galatasaray'da başkanlık sistemi olduğunu söyledi. Elmas, "Bu kararı ben verdim. Her karar için gerekli sorumluluğu almaya da bedel ödemeye de hazırım. Fatih hoca ile birbir konuşmamızı kimseye anlatmadım anlatmayacağım. Yollarımızı Galatasaray'a yakışır şekilde ayırdık" diye konuştu.