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    Burak Elmas basın toplantısı düzenledi! Fatih Terim ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

    Fatih Terim’in gönderilmesiyle ilgili kararı ben verdim. G.Saray’da başkanlık sistemi vardır. Hoca ile anlaşarak ayrıldık... Aldığımız her karar için bedel ödemeye hazırım. Mali durumumuz rahat değil. Devre arası transfer yapamayabiliriz.

    Bedel ödemeye hazırım

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in görevden alınması sonrasında yaşanan spekülasyonlara cevap vermek için dün bir basın toplantısı düzenledi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek sözlerine başlayan Elmas, teknik direktör olarak Domenec Torrent ile anlaştıklarını ilk kez basın mensuplarına açıkladı.



    G.SARAY'DA BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR
    "Tüm sorumluluk bana aittir" diyen Burak Elmas, Galatasaray'da başkanlık sistemi olduğunu söyledi. Elmas, "Bu kararı ben verdim. Her karar için gerekli sorumluluğu almaya da bedel ödemeye de hazırım. Fatih hoca ile birbir konuşmamızı kimseye anlatmadım anlatmayacağım. Yollarımızı Galatasaray'a yakışır şekilde ayırdık" diye konuştu.



    TORRENT İLE ANLAŞMA SAĞLADIK
    Başkan Elmas, teknik adam olarak Domenec Torrent ile yollarına devam edeceklerini de resmen duyurdu. Elmas, "Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı. Kendisine Türk bir yardımcı bakıyoruz" dedi.



        TRANSFER YAPAMAYABİLİRİZ
        Kongre kararı almayı düşünmediklerini de söyleyen Elmas, transfere dair ise şunları aktardı: "Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Mali disiplin uygulamak zorundayız. Transferin en önemli koşulu, maddi koşullardır. Gerekirse transfer yapmayız."

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        Haberler Spor Burak Elmas basın toplantısı düzenledi! Fatih Terim ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
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