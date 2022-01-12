Konyaspor’un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Süper Lig ekibi Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 2020'de Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Ahmet Çalık'ın kullandığı Jeep, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 27 yaşındaki futbolcunun ölümü sonrası kahreden bir detay ortaya çıktı. Ahmet Çalık'ın nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. Ahmet Çalık'ın son olarak da annesiyle görüştüğü ifade edildi. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Ahmet Çalık'ın da cansız bedeni araçtan yaklaşık 100 metre uzakta bulundu. Ahmet Çalık'ın vefat haberi Türk szpor kamuoyunda büyük şok ve üzüntü yaratırken, kulüplerden ardın adına açıklamalar geldi.