Fatih Terim veda için Florya'ya geldi! Futbolcularla konuşurken duygusal anlar yaşandı

Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, dün veda için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek futbolcular ve çalışanlarla görüştü. Fatih Terim'in futbolculara veda ederken, "Hepinize inandım ama farklı gelişmeler oldu, yarı yolda bırakıldım. Ben olmayabilirim ama siz Galatasaray arması için devam edeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Size güveniyorum. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edin. Benim hakkım varsa helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı futbolcular da bu sözler üzerine "Helal olsun hocam. Kendine iyi bak" diyerek Terim ile vedalaştılar. Veda görüşmesinde Fatih Terim'i yalnız bırakmayan eşi Fulya Terim'in de duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.
TÜM EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜRLER
Galatasaray, twitter hesabından Terim'in vedası sonrası bir paylaşım yaptı. Taraftarlar paylaşıma tepki gösterdi. Galatasaray Kulübü, resmi twitter hesabından Fatih Terim ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Galatasaray için en iyisini istedik. Sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer verildi. Bazı taraftarlar veda mesajının yetersiz ve zayıf olduğunu dile getirdi.
FLORYA'DA TERİM'SİZ İLK İDMAN
Galatasaray, Fatih Terim sonrası ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Necati Ateş yönetimindeki idmanda yüzler asıktı. Önceki gün teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da Terim'siz ilk antrenman dün gerçekleşti. Necati Ateş yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Sarı-Kırmızılı futbolcuların yaşanan süreçten dolayı durgun ve üzgün oldukları gözlerden kaçmadı. Hatay maçının hazırlıklarına bugün de devam edilecek.