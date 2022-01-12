Fatih Terim veda için Florya'ya geldi! Futbolcularla konuşurken duygusal anlar yaşandı

Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, dün veda için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek futbolcular ve çalışanlarla görüştü. Fatih Terim'in futbolculara veda ederken, "Hepinize inandım ama farklı gelişmeler oldu, yarı yolda bırakıldım. Ben olmayabilirim ama siz Galatasaray arması için devam edeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Size güveniyorum. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edin. Benim hakkım varsa helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı futbolcular da bu sözler üzerine "Helal olsun hocam. Kendine iyi bak" diyerek Terim ile vedalaştılar. Veda görüşmesinde Fatih Terim'i yalnız bırakmayan eşi Fulya Terim'in de duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.