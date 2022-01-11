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    • Spor
    • 11.01.2022 18:37
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    • 11.01.2022 18:44
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    Beşiktaş taraftarını çileden çıkarttı! Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 gol için maliyeti 7.5 milyon TL

    Beşiktaş’ın sezon başında Chelsea’den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, son oynanan Çaykur Rizespor maçında kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtırken, Belçikalı forvetin yüksek maliyeti de şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Siyah-Beyazlı forma altında şu ana kadar 7 kez ağları sarsan Batshuayi’nin şu ana kadar gol başına kazancı ise yaklaşık 7,5 milyon TL oldu.

    EMRE AKDENİZ
    Batshuayi’nin 1 golü 7,5 milyon TL!

    Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, son oynanan Çaykur Rizespor maçında kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtırken, Belçikalı forvetin yüksek maliyeti de şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı.


    Beşiktaş'ta Michy Batshuayi tartışması yaşanıyor…

    Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz kulübü Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı ve kiralama ücretiyle birlikte Kartal'a olan maliyeti 3 milyon 350 bin Euro civarında olan Belçikalı forvet, performansı ile şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

        Son olarak Çaykur Rizespor maçında penaltıdan ağları sarsmasına rağmen sayısız net fırsatı harcayan Belçikalı forvetin, kötü performansı sonrası yüksek maliyetine karşı ortaya koyduğu katkı da ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı.


        Siyah-Beyazlı forma altında şu ana kadar 7 kez ağları sarsan Batshuayi'nin şu ana kadar gol başına kazancı ise yaklaşık 7,5 milyon TL oldu.


        Michy Batshuayi'nin tartışılan performansı sonrası Siyah-Beyazlı ekipte ise devre arasında forvet mevkisine takviye yapılması gündeme geldi. Beşiktaş, Batshuayi'nin formsuzluğu sebebiyle kadrosuna yeni bir golcü katarsa kulübe ekstra bir maliyet de çıkmış olacak.
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            Haberler Spor Beşiktaş taraftarını çileden çıkarttı! Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 gol için maliyeti 7.5 milyon TL
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