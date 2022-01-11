Beşiktaş taraftarını çileden çıkarttı! Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 gol için maliyeti 7.5 milyon TL

Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz kulübü Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı ve kiralama ücretiyle birlikte Kartal'a olan maliyeti 3 milyon 350 bin Euro civarında olan Belçikalı forvet, performansı ile şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.