Beşiktaş taraftarını çileden çıkarttı! Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 gol için maliyeti 7.5 milyon TL

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, son oynanan Çaykur Rizespor maçında kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtırken, Belçikalı forvetin yüksek maliyeti de şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı.
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi tartışması yaşanıyor…
Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz kulübü Chelsea'den 1 yıllığına kiraladığı ve kiralama ücretiyle birlikte Kartal'a olan maliyeti 3 milyon 350 bin Euro civarında olan Belçikalı forvet, performansı ile şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.