Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir?

Domenec Torrent kimdir? Futbol gündeminde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz ki Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması ve yeni hocasının kim olacağıydı. Galatasaray yeni teknik direktörü olarak Domenec Torrent görev yapacak ve sarı kırmızı taraftarlar hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. uzun dönem Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve bu akşam İstanbul'a gelen Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte tüm bilgiler…