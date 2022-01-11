Süper Lig’de zirveden 22 puan geride kalan Galatasaray'da 4. Terim dönemi bitti

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalan Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı. Eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığı açıklandı. Dün Nef Stadı'nda ilk olarak olağan yönetim toplantısı yapıldı.
TOPLANTI 15 DAKİKA SÜRDÜ!
Ardından Terim stada gelerek Başkan Bural Elmas'la bir araya geldi. İkilinin yaklaşık 15 dakika süren görüşmesinin ardından 4. Terim dönemi sona erdi. Tarihi zirvede yaşananların perde arkasına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Başkan Elmas, Terim'e, "Hocam gel, Sportif A.Ş.'nin başına geç. Yeni teknik adamı beraber belirleyelim. 3 yıllık bir planlama yapalım" teklifini yaptı. Ancak tecrübeli hoca bu sözlere çok sinirlendi. Terim'in, "Şaka mı bu! Ben kariyerimi ortaya koydum. Ama siz benim arkamda durmadınız. Kulüp de sizin, takım da. Buyurun istediğiniz gibi yönetin" dediği ve istifa ettiği öğrenildi. Böylece Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
ARADA SOĞUK SAVAŞ VARDI
Bir süredir Başkan Elmas ile tecrübeli hoca arasında yaşanan soğuk savaş gündemi meşgul ediyordu. Yönetimin teknik heyete yapmak istediği müdahale ve transfer yetkisini Florya'dan alıp Işıtan Gün'e verme isteği ipleri kopma noktasına getirmişti. Son olarak Giresunspor yenilgisi sonrası başını Işıtan Gün, Bikem Kanık, Polat Bengiserp ve Reha Keskin'in çektiği yöneticilerin "Ya Terim gider ya da biz" diyerek Başkan Elmas'a rest çektiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası Burak Elmas'ın Fatih Terim'e yaptığı şok teklif yolların ayrılmasına neden oldu.