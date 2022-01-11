Süper Lig’de zirveden 22 puan geride kalan Galatasaray'da 4. Terim dönemi bitti





TOPLANTI 15 DAKİKA SÜRDÜ!

Ardından Terim stada gelerek Başkan Bural Elmas'la bir araya geldi. İkilinin yaklaşık 15 dakika süren görüşmesinin ardından 4. Terim dönemi sona erdi. Tarihi zirvede yaşananların perde arkasına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Başkan Elmas, Terim'e, "Hocam gel, Sportif A.Ş.'nin başına geç. Yeni teknik adamı beraber belirleyelim. 3 yıllık bir planlama yapalım" teklifini yaptı. Ancak tecrübeli hoca bu sözlere çok sinirlendi. Terim'in, "Şaka mı bu! Ben kariyerimi ortaya koydum. Ama siz benim arkamda durmadınız. Kulüp de sizin, takım da. Buyurun istediğiniz gibi yönetin" dediği ve istifa ettiği öğrenildi. Böylece Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.