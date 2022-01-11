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    Süper Lig’de zirveden 22 puan geride kalan Galatasaray'da 4. Terim dönemi bitti

    Sarı-Kırmızılılar’da dün gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Nef Stadı’nda Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında yapılan kısa toplantının ardından ayrılık açıklaması yapıldı... Terim’in Başkan Elmas’ın, “Sportif A.Ş.’nin başına geç” teklifine çok sinirlendiği ve “Ben kariyerimi ortaya koydum. Ama siz arkamda durmadınız” yanıtını verip istifa ettiği ortaya çıktı...

    Siz arkamda durmadınız

    Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalan Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı. Eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığı açıklandı. Dün Nef Stadı'nda ilk olarak olağan yönetim toplantısı yapıldı.



    TOPLANTI 15 DAKİKA SÜRDÜ!
    Ardından Terim stada gelerek Başkan Bural Elmas'la bir araya geldi. İkilinin yaklaşık 15 dakika süren görüşmesinin ardından 4. Terim dönemi sona erdi. Tarihi zirvede yaşananların perde arkasına TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Başkan Elmas, Terim'e, "Hocam gel, Sportif A.Ş.'nin başına geç. Yeni teknik adamı beraber belirleyelim. 3 yıllık bir planlama yapalım" teklifini yaptı. Ancak tecrübeli hoca bu sözlere çok sinirlendi. Terim'in, "Şaka mı bu! Ben kariyerimi ortaya koydum. Ama siz benim arkamda durmadınız. Kulüp de sizin, takım da. Buyurun istediğiniz gibi yönetin" dediği ve istifa ettiği öğrenildi. Böylece Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.



    ARADA SOĞUK SAVAŞ VARDI
    Bir süredir Başkan Elmas ile tecrübeli hoca arasında yaşanan soğuk savaş gündemi meşgul ediyordu. Yönetimin teknik heyete yapmak istediği müdahale ve transfer yetkisini Florya'dan alıp Işıtan Gün'e verme isteği ipleri kopma noktasına getirmişti. Son olarak Giresunspor yenilgisi sonrası başını Işıtan Gün, Bikem Kanık, Polat Bengiserp ve Reha Keskin'in çektiği yöneticilerin "Ya Terim gider ya da biz" diyerek Başkan Elmas'a rest çektiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası Burak Elmas'ın Fatih Terim'e yaptığı şok teklif yolların ayrılmasına neden oldu.



        Başkan Burak Elmas, Temmuz ayındaki seçim öncesi Fatih Terim'le çalışacağını açıklamış ve elini güçlendirmişti. Ancak çok mutlu başlayan birliktelik sadece 6 ay sürdü. Dün resmi siteden yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak ayrılık" vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Divan Kurulu üyemiz Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisinin hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir. Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.



        AÇIKLAMA YAPMAYACAK
        Bir kez daha Galatasaraylı yolları ayrılan Fatih Terim sessizliğini koruyor. Tecrübeli hoca şu anda kulübe zarar vermemesi adına açıklama yapmayı düşünmüyor. G.Saray 4. Terim döneminde 176 maçta 97 galibiyet elde ederken, 44 yenilgi aldı.



        FLORYA'YA OPERASYON
        4. Terim döneminin bitmesinin ardından Florya'da taşlar yerindne oynadı. Tecrübeli hocanın ekibinde yer alan tüm isimlerle yollar ayrılırken IşıtanG ün futbolun başına geçti. Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin bitmesinin ardından tüm taşlar yerinden oynadı. Tecrübeli hocanın ardından ekibinde yer alan tüm isimlerle de yollar ayrıldı. Başta yardımcı antenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olmak üzere, idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrıldı. Dün Florya'ya giden iki yönetici ayrılıkları tek tek tebliğ etti. Galatasaray'la ilişikleri kesilen isimler ardından soluğu Fatih Terim'in evinde aldı. Ayrıca Başkan Burak Elmas'ın talimatıyla yönetici Işıtan Gün futbolun başına getirildi.


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        Haberler Spor Süper Lig’de zirveden 22 puan geride kalan Galatasaray'da 4. Terim dönemi bitti
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