Fatih Terim’in en yakınından şok çıkış: "Herkesin adaleti şaşar Allah’ın adaleti şaşmaz, Biz Galatasaraylıyız onlar değil!"





"BİZ GALATASARAYLIYIZ ONLAR DEĞİL"

Fatih Terim'in evinin önünde toplanan taraftarların yanına giden Yılmaz, "Fatih Hoca şu an moral olarak iyi değil. Herkesin adaleti şaşar, Allah'ın adaleti şaşmaz. Biz Galatasaraylıyız onlar değil!" ifadesini kullandı.