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    • 11.01.2022 00:33
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    Fatih Terim’in en yakınından şok çıkış: "Herkesin adaleti şaşar Allah’ın adaleti şaşmaz, Biz Galatasaraylıyız onlar değil!"

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Terim ile yolların ayrılmasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nden sorumlu kişi olarak görev yapan Fahri Yılmaz’dan şok bir çıkış geldi. Yılmaz, "Herkesin adaleti şaşar, Allah’ın adaleti şaşmaz. Biz Galatasaraylıyız onlar değil!" dedi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL HABER - Terim’in en yakınından şok çıkış!

    Fatih Terim'in uzun yıllardır yanında yer alan ve son olarak da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden sorumlu kişi olarak görev yapan Fahri Yılmaz'dan şok bir çıkış geldi.



    "BİZ GALATASARAYLIYIZ ONLAR DEĞİL"
    Fatih Terim'in evinin önünde toplanan taraftarların yanına giden Yılmaz, "Fatih Hoca şu an moral olarak iyi değil. Herkesin adaleti şaşar, Allah'ın adaleti şaşmaz. Biz Galatasaraylıyız onlar değil!" ifadesini kullandı.




    Öte yandan Terim'in yarın sabah saatlerinde Florya'ya giderek futbolcular ve tesis çalışanları ile vedalaşacağı öğrenildi.

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        Haberler Spor Fatih Terim’in en yakınından şok çıkış: "Herkesin adaleti şaşar Allah’ın adaleti şaşmaz, Biz Galatasaraylıyız onlar değil!"
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