Ali Koç’a tepkide son nokta! Konum paylaşıp ’istifa et’ dediler

Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetlerin ve kötü gidişin faturasını teknik adamlara kesen Ali Koç son olarak Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı.
İkinci yarının başlamasına rağmen takımın başına bir hoca bulamayan Ali Koç taraftarın sabırını taşırdı.
Fenerbahçe'nin evinde aldığı 2-1'lik Adana Demirspor yenilgisinin ardından birkez daha Başkan Ali Koç'a büyük tepki gösterildi.
Koç'un maç öncesi, "Sosyal medyada beni istifaya çağıranların büyük kısmı mesajları Norveç'ten atmış. Norveç'te ne çok Fenerbahçeli varmış demesi" taraftarları iyice kızdırdı.
Başkan Koç'u hem Ülker Stadı'nda hem de sosyal medyada istifaya çağıran Fenerbahçeli taraftarlar ilginç bir yola da başvurdu.
#AliKoçİstifa hasthagini kullanıp tepkilerini dile getiren taraftarların mesajların sonuna konum bilgilerini de yazmaları dikkat çekti.