Ali Koç’a tepkide son nokta! Konum paylaşıp ’istifa et’ dediler

Başkan Koç'u hem Ülker Stadı'nda hem de sosyal medyada istifaya çağıran Fenerbahçeli taraftarlar ilginç bir yola da başvurdu.

#AliKoçİstifa hasthagini kullanıp tepkilerini dile getiren taraftarların mesajların sonuna konum bilgilerini de yazmaları dikkat çekti.