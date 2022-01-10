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    • Spor
    • 10.01.2022 23:07
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    • 10.01.2022 23:17
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    Ali Koç'a tepkide son nokta! Konum paylaşıp 'istifa et' dediler

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de kötü gidişin faturalarına teknik adamlara keserek görev süresini uzatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarın hedefi olmakan kurulamıyor. Koç’un maç öncesi, “Sosyal medyada beni istifaya çağıranların büyük kısmı mesajları Norveç’ten atmış. Norveç’te ne çok Fenerbahçeli varmış demesi” taraftarları iyice kızdırdı. Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç'a tepkisini bu kez konum belirterek istifaya çağırdı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Ali Koç’a tepkide son nokta! Konum paylaşıp ’istifa et’ dediler

    Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetlerin ve kötü gidişin faturasını teknik adamlara kesen Ali Koç son olarak Teknik Direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı.

    İkinci yarının başlamasına rağmen takımın başına bir hoca bulamayan Ali Koç taraftarın sabırını taşırdı.

    Fenerbahçe'nin evinde aldığı 2-1'lik Adana Demirspor yenilgisinin ardından birkez daha Başkan Ali Koç'a büyük tepki gösterildi.

    Koç'un maç öncesi, "Sosyal medyada beni istifaya çağıranların büyük kısmı mesajları Norveç'ten atmış. Norveç'te ne çok Fenerbahçeli varmış demesi" taraftarları iyice kızdırdı.

    Başkan Koç'u hem Ülker Stadı'nda hem de sosyal medyada istifaya çağıran Fenerbahçeli taraftarlar ilginç bir yola da başvurdu.
    #AliKoçİstifa hasthagini kullanıp tepkilerini dile getiren taraftarların mesajların sonuna konum bilgilerini de yazmaları dikkat çekti.

        Taraftarlar böylece "Beni istifaya çağıranlar Norveç'ten mesaj atıyor" diyerek sahte hesap imasında bulunan Ali Koç'a esprili bir gönderme yaptılar.

        İşte maç sonunda sosyal medyada Başkan Koç'a tepkilerini dile getiren taraftarların mesajları:
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        Haberler Spor Ali Koç'a tepkide son nokta! Konum paylaşıp 'istifa et' dediler
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