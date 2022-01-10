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    • Spor
    • 10.01.2022 23:22
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    • 10.01.2022 23:26
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    Younes Belhanda'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor!

    Adana Demirspor'un Fenerbahçe deplasmanında ikinci golünü kaydeden Younes Belhanda, Türkiye kariyerinde Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL HABER - Belhanda varsa Kadıköy’de yenilgi yok

    Türkiye kariyerine 2017 yılında Galatasaray forması ile 'merhaba' diyen Younes Belhanda'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor...



    Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Faslı futbolcu, Kadıköy'de çıktığı 5. Süper Lig maçını da yenilgisiz tamamlamayı başardı.



    Galatasaray forması ile Kadıköy'den 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında beraberlikle ayrılan Belhanda, Sarı-Kırmızılılar'la Fenerbahçe'ye karşı 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı.
        KAD-SİS
        Haberler Spor Younes Belhanda'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor!
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