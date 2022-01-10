Fenerbahçe yeni hocası için geri sayıma başladı! En kritik 48 saat





BİLİC FENER İÇİN HAZIR KITA

Bu süre zarfında Fenerbahçeli kurmayların Löw'den net bir sonuç alamaması durumunda süreci daha fazla uzatmayarak Çin kulübü Beijing'deki görevinden ayrılan Slaven Bilic ile masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı- Lacivertli yöneticilerle temas halinde olan Bilic'in Fenerbahçe'de görev yapmaya son derece istekli olduğu ifade ediliyor. Bilic, yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'ye gelmek istemiş ancak kulübü Beijing buna izin vermemişti.

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