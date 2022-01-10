Beşiktaş fırsatları tepti Rize hatayı affetmedi! Halim Okta yönetiminde ilk maçına çıkan Kartal sahada 2 puan bıraktı

Teknik direktörü Önder Karaveli'nin Covid-19'a yakalanması sebebiyle Çaykur Rize karşısına Halim Okta yönetiminde çıkan Beşiktaş, rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 2. dakikada Batshuayi'nin şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. 9'da Emirhan İlkhan'ın kafa şutu üst direkten döndü. 25. dakikada kazanılan penaltıda Batshuayi attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 32'de Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.
51'de Batshuayi net pozisyonda topu dışarı attı. 56. dakikada Rizeberaberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmanın boşa çıkmasından yararlanan Pohjanpalo dizi ile topu filelere gönderdi: 1-1. 60'ta Emirhan, harika bir golle Kartal'ı yeniden öne geçirdi: 1-2. 63'te Güven'in karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci kornere çeldi. 68'de Rize yine bir duran topta Pohjanpalo ile durumu 2-2 yaptı. 90. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın vuruşunda Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı son anda eli ile çelmeyi başardı.
GENÇ EMİRHAN SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan Rize karşısında attığı golle Süper Lig'de ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Genç futbolcu dün takımı adına sahanın en iyi futbolcularındandı.