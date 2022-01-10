Beşiktaş fırsatları tepti Rize hatayı affetmedi! Halim Okta yönetiminde ilk maçına çıkan Kartal sahada 2 puan bıraktı





RİZE'DE YÜKSEK TANSİYON!

Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül, 85'te Umut Meraş'a yaptığı faul sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Ardından Beşiktaşlı Montero ile Gökhan arasında bir gerilim yaşanırken, İspanyol oyuncu da 2. sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı. Bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Olay bir süre sonra yatıştırıldı.