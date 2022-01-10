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    Aslan'da da sıcak saatler! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile bir kez daha görüşecek

    Burak Elmas, İspanyol hoca Torrent’i yardımcı hoca olarak Fatih Terim’e sunacak. Fatih hoca da Riera ve Elmander’i ekibinde istediğini yönetime bildirecek...

    Torrent zirvesi

    G.Saray'da alınan kötü sonuçlar sonrasında yönetim olağaüstü hal ilan etti. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın Giresunspor mağlubiyeti sonrasında Fatih Terim ile görüşme talep ettiği bildirildi. Görüşme bugün ya da yarın yapılacak.



    YÖNETİM TORRENT'TE ISRARCI
    Elmas'ın bu görüşmede Fatih Terim'e yardımcı hoca talebini bir kez daha dile getireceği öğrenildi. Başkan Elmas, İspanyol hoca Domenec Torrent'i Terim'in yardımcısı yapmak istiyor.



    ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ İSTİYOR
    Fatih Terim'in ise eski öğrencileri Albert Riera ve Johan Elmander'i ekibine dahil etmeyi planladığı biliniyor. İkili görüşmeden çıkacak sonuç ve alınacak kararlar merak ediliyor...



        GUARDİOLA'NIN GÖLGESİ GİBİYDİ
        Barcelona'da Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, B.Münih ve M.City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçasıydı...



        OKAN KOCUK PİŞMANLIĞI
        G.Saray'ın sezon başında Giresunspor'a kiraladığı kaleci Okan Kocuk, Sarı-Kırmızılı takımın mevcut kalecileri Fernando Muslera ve İsmail Çipe'yi perfromansı ile geride bıraktı. Okan'ın kiralanması camiada pişmanlık yarattı. Tecrübe kazanması için Galatasaray'dan Karadeniz ekibi Giresunspor'a kiralanan tecrübeli kaleci, Cimbom'a karşı kalesinde devleşmiş ve 7 kurtarışla sezon rekorunu kırmıştı. Okan Kocuk bu sezon 17 maçta 16 gol yedi.

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        KAD-SİS
        Haberler Spor Aslan'da da sıcak saatler! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile bir kez daha görüşecek
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