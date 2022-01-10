Aslan'da da sıcak saatler! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile bir kez daha görüşecek

G.Saray'da alınan kötü sonuçlar sonrasında yönetim olağaüstü hal ilan etti. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın Giresunspor mağlubiyeti sonrasında Fatih Terim ile görüşme talep ettiği bildirildi. Görüşme bugün ya da yarın yapılacak.
YÖNETİM TORRENT'TE ISRARCI
Elmas'ın bu görüşmede Fatih Terim'e yardımcı hoca talebini bir kez daha dile getireceği öğrenildi. Başkan Elmas, İspanyol hoca Domenec Torrent'i Terim'in yardımcısı yapmak istiyor.
ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ İSTİYOR
Fatih Terim'in ise eski öğrencileri Albert Riera ve Johan Elmander'i ekibine dahil etmeyi planladığı biliniyor. İkili görüşmeden çıkacak sonuç ve alınacak kararlar merak ediliyor...