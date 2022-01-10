Aslan'da da sıcak saatler! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile bir kez daha görüşecek





OKAN KOCUK PİŞMANLIĞI

G.Saray'ın sezon başında Giresunspor'a kiraladığı kaleci Okan Kocuk, Sarı-Kırmızılı takımın mevcut kalecileri Fernando Muslera ve İsmail Çipe'yi perfromansı ile geride bıraktı. Okan'ın kiralanması camiada pişmanlık yarattı. Tecrübe kazanması için Galatasaray'dan Karadeniz ekibi Giresunspor'a kiralanan tecrübeli kaleci, Cimbom'a karşı kalesinde devleşmiş ve 7 kurtarışla sezon rekorunu kırmıştı. Okan Kocuk bu sezon 17 maçta 16 gol yedi.

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