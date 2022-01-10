Arda Turan'ın göbekli hali eleştiri yağmuruna tutuldu



FENERBAHÇE EVİNDE ANKARA'YI GEÇTİ: 2-1

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Ankara BŞ BLD'yi 2-1 yendi. Sarı-Lacivertliler, 1-0 geri düştüğü maçı Shameeka ve Kenya Cornder'ın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı ve puanını 9'a çıkardı. A Grubu'nda oynanan diğer maçlarda 1207 Antalyaspor, Amed'i 2-1 yenerken, Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.



ÖMER FARUK YURTSEVEN REKORA ORTAK OLDU

Ömer Faruk Yurtvesen, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak NBA tarihinde bunu başaran ikinci basketbolcu oldu ve Blake Griffin ile bu unvanı paylaştı. Ömer Faruk, son maçında Miami Heat'in Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup ettiği karşılaşmada 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ile oynadı.



NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN JUVENTUS!

Serie A'nın 21. haftasında Juventus, deplasmanda Roma karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı 4-3 kazandı. Maçta 70. dakikaya 3-1 geride giren Juventus, 7 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı 4-3 kazanmayı bildi. Roma'da 82'de Lorenzo Pellegrini bir penaltı atışından da yararlanamadı.



KAYSERİ'DEN ALTAY'A TEK KURŞUN

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor-Altay maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe 3 puan getiren golü 33. dakikada Mustafa Pektemek attı. Skoru koruyan Kayseri maçtan 1-0 galip ayrıldı.



ALANZİNHO'DAN MESAJ VAR

Trabzon'un Brezilyalı eski yıldızı Alanzinho, takımın şampiyon olması durumunda kutlamalar için Trabzon'a geleceğini belirtti.



TENİSTE İLK WTA'YI BARTY KAZANDI.

Kadınlar tenisinde dünyanın bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty , Kazakistan'dan Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek kariyerinin 14. WTA şampiyonluğunu elde etti. Barty, maçın setlerini 6-3 ve 6-2'lik sonuçlarla kazandı.

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