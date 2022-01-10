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    Arda Turan'ın göbekli hali eleştiri yağmuruna tutuldu

    Giresunspor karşılaşmasında oyuna giren Arda Turan'ın son hali eleştiri yağmurlarına tutuluyor.Fatih Terim ‘Gençlik Projesi’ derken İspanyollar, Arda Turan’ın göbeğine göndermede bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Göbeklitepe projesi!

    G.Saray taraftarları, Fatih Terim'in 'Gençlik Projesi' dedikten sonra Giresun maçında kurtarıcı olarak Arda Turan'ı oyuna almasını eleştiriyor... Sosyal medyadaki taraftarlar Arda Turan'ın son hali için "Göbekli Arda Turan mı bizi kurtaracak! Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncudan medet umuyoruz!" yorumlarında bulundu. İspanyol medyası Arda Turan'ın kilolarına göndermede bulundu. 34 yaşındaki Arda Turan'ın sahalara dönüşünün "Şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulunan Marca gazetesi, Atletico Madrid ve Barcelona'dan sonra Galatasaray'a dönen Arda'nın 19 Ağustos'tan sonra ilk kez çıktığı maçta "Birkaç kilo fazlası ve çok formsuz olduğunun" öne çıktığını yazdı. As Gazetesi ise, "Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda Turan imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı. Form durumu sosyal medyada viral oldu" ifadelerini kullandı.



    UCUZ POPÜLİZM!
    Galatasaray kaptanı Arda Turan, fiziksel durumu hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yıldız oyuncu, eleştirileri ucuz popülizm olarak yorumladı.



    CİMBOM'DA HATAY HAZIRLIKLARI BAŞLADI
    Galatasaray, Hatay ile oynayacağı maç için çalışmalarını start verdi. Galatasaray kaptanı Arda Turan, fiziksel durumu hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yıldız oyuncu, eleştirileri ucuz popülizm olarak yorumladı. Ucuz popülizm! Galatasaray Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi. Oyuncular bir hayli keyifsizdi.



        PUCHACZ TRABZON'A GELDİ
        Trabzonspor'un transferini bitirdiği Polonyalı Tymoteusz Puchacz, dün akşam saatlerinde Trabzon'a iniş yaptı... Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Puchacz, taraftarların sevgi gösterilerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Puchacz, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile yarım sezonluk kiralık sözleşmesi imzalayacak. Trabzonspor'un Polonyalı sol bek için kulübü Union Berlin'e 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek oyuncuya ise 400 bin Euro'luk ödeme yapılacak. Trabzonspor'un satın alma opsiyonu için kulübü ile görüşmeleri sürüyor.



        SAKAT 2 ŞÜPHELİ
        Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle bugün Adana Demirspor'a karşı forma giyemeycek. Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş'ın durumları ise maç saatinde belli olacak. Ferdi Kadıoğlu'nun maç kadrosunda olma ihtimalinin yüksek olduğu ancak hem maç eksiği hem de sakıtlık sürecinden yeni çıktığı için 11'de yer almasının beklenmediği belirtildi. Bu arada A. Demirspor'da Covid-19'a yakalanan Balotelli de kadroda yer almayacak.



        F.BAHÇE'NİN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR
        Fenerbahçe, Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-Lacivetliler bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.



            FENER TAKTİK ÇALIŞTI
            fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Sarı- Lacivertiller, 1 saat 20 dakika süren idmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.



            ERZURUM EVİNDE TAKILDI
            Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurum öne geçtiği mataç evinde Nasadoge Menemen ile 1-1 berabera kalınca zirve yolunda yar aaldı
            Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Nagadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurum evinde Menemen'e takılınca lig ikincisi Ankaragücü'nü puan olarak yakalama şansını yitirdi. BŞ Bld Erzurum, 29. dakikada Emircan'ın penaltı golü ile öne geçti. Konuk ekip Menemen bu gole 64. dakikada Ahmet Sağat ile karşılık verdi.



            KONYA'DA SERİ SONU
            Lider Trabzonspor'un takipçisi Konyaspor evinde Sivas'a 1-0 yenildi. Konya'nın 5 maçlık galib-i yet serisi son buldu. Zirvede puan farkı 10 oldu
            SüperLig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Demir Grup Sivesspor'a 1-0 mağlup oldu. Konya'nın 5 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Bu sonuçla lider Trabzonspor ile takipçisi Konyaspor arasındaki puan farkı 10 oldu. 25. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. Sivasspor maçı 1-0 kazandı.



                GÖZTEPE ANTALYA'YI EZDİ GEÇTİ: 4-0
                Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Göztepe'nin gollerini 22'de Atınç Nukan, 51 (pen), 60 ve 78'de Cherif Ndiaye attı. Göztepe'de Arslanagic 67'de kırmızı kart gördü.



                YUSUF SARI ÇAYKUR RİZE'DE
                Çaykur Rizespor, kadrosunu Yusuf Sarı'yla güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi, Visca ve Kouyate transferlerinin ardından Trabzonspor'da forma şansı azalan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. Başkan Tahir Kıran'ın da yer aldığı törende Yusuf Sarı'yla resmi sözleşme imzaladı.



                BEŞİKTAŞ BAHÇEŞEHİR'İ YIKTI
                Siyah-Beyazlılar ligde 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni evinde 13 sayı farkla mağlup etmeyi başardı. ING Basktebol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Beşiktaş Icrypex sahasında Bahçeşehir Kolejini'ni 82-69 mağlup etti. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar ligdeki 8. galibiyetini, Bahçeşehir ise 7. yenilgisini aldı. Günün diğer maçında ise Galatasaray Nef, Büyükçekmece'yi 98-78 yendi.



                    KOMŞU'DA MAÇLAR ERTELENDİ
                    Yunanistan'da artan korona virüs vakaları sebebiyle Süper Lig ve Süper Lig 2 maçları Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. 10 milyon nüfuslu Yunanistan'da 38 bin vaka açıklanmıştı.


                    FENERBAHÇE EVİNDE ANKARA'YI GEÇTİ: 2-1
                    Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Ankara BŞ BLD'yi 2-1 yendi. Sarı-Lacivertliler, 1-0 geri düştüğü maçı Shameeka ve Kenya Cornder'ın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı ve puanını 9'a çıkardı. A Grubu'nda oynanan diğer maçlarda 1207 Antalyaspor, Amed'i 2-1 yenerken, Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

                    ÖMER FARUK YURTSEVEN REKORA ORTAK OLDU
                    Ömer Faruk Yurtvesen, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak NBA tarihinde bunu başaran ikinci basketbolcu oldu ve Blake Griffin ile bu unvanı paylaştı. Ömer Faruk, son maçında Miami Heat'in Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup ettiği karşılaşmada 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ile oynadı.

                    NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN JUVENTUS!
                    Serie A'nın 21. haftasında Juventus, deplasmanda Roma karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı 4-3 kazandı. Maçta 70. dakikaya 3-1 geride giren Juventus, 7 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı 4-3 kazanmayı bildi. Roma'da 82'de Lorenzo Pellegrini bir penaltı atışından da yararlanamadı.

                    KAYSERİ'DEN ALTAY'A TEK KURŞUN
                    Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor-Altay maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe 3 puan getiren golü 33. dakikada Mustafa Pektemek attı. Skoru koruyan Kayseri maçtan 1-0 galip ayrıldı.

                    ALANZİNHO'DAN MESAJ VAR
                    Trabzon'un Brezilyalı eski yıldızı Alanzinho, takımın şampiyon olması durumunda kutlamalar için Trabzon'a geleceğini belirtti.

                    TENİSTE İLK WTA'YI BARTY KAZANDI.
                    Kadınlar tenisinde dünyanın bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty , Kazakistan'dan Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek kariyerinin 14. WTA şampiyonluğunu elde etti. Barty, maçın setlerini 6-3 ve 6-2'lik sonuçlarla kazandı.

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                    Haberler Spor Arda Turan'ın göbekli hali eleştiri yağmuruna tutuldu
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