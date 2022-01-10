Arda Turan'ın göbekli hali eleştiri yağmuruna tutuldu

G.Saray taraftarları, Fatih Terim'in 'Gençlik Projesi' dedikten sonra Giresun maçında kurtarıcı olarak Arda Turan'ı oyuna almasını eleştiriyor... Sosyal medyadaki taraftarlar Arda Turan'ın son hali için "Göbekli Arda Turan mı bizi kurtaracak! Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncudan medet umuyoruz!" yorumlarında bulundu. İspanyol medyası Arda Turan'ın kilolarına göndermede bulundu. 34 yaşındaki Arda Turan'ın sahalara dönüşünün "Şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulunan Marca gazetesi, Atletico Madrid ve Barcelona'dan sonra Galatasaray'a dönen Arda'nın 19 Ağustos'tan sonra ilk kez çıktığı maçta "Birkaç kilo fazlası ve çok formsuz olduğunun" öne çıktığını yazdı. As Gazetesi ise, "Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda Turan imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı. Form durumu sosyal medyada viral oldu" ifadelerini kullandı.
UCUZ POPÜLİZM!
Galatasaray kaptanı Arda Turan, fiziksel durumu hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yıldız oyuncu, eleştirileri ucuz popülizm olarak yorumladı.
CİMBOM'DA HATAY HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Galatasaray, Hatay ile oynayacağı maç için çalışmalarını start verdi. Galatasaray kaptanı Arda Turan, fiziksel durumu hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yıldız oyuncu, eleştirileri ucuz popülizm olarak yorumladı. Ucuz popülizm! Galatasaray Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi. Oyuncular bir hayli keyifsizdi.