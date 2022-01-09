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    • Spor
    • 09.01.2022 16:33
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    • 09.01.2022 16:36
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    CANLI | Göztepe - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    CANLI | Göztepe - Antalyaspor

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz....

    GÖZTEPE - ANTALYASPOR İLK 11'LER:
    GÖZTEPE: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Walker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif
    ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy, Crivelli

    GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da bailadı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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