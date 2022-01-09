CANLI | Göztepe - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz....

GÖZTEPE - ANTALYASPOR İLK 11'LER:

GÖZTEPE: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Walker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Cherif

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Mukairu, Doğukan, Amilton, Fredy, Crivelli

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da bailadı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.