Özel Haber I Gençlik değil göbek projesi!

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara ağır eleştirilerde bulunuyor. Taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri de Arda Turan…
33 yaşındaki oyuncu bugün de gündem olmaya devam ediyor… Sosyal medyadaki taraftarlar Arda Turan'ın son hali için "Göbekli Arda Turan mı bizi kurtaracak! Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncudan medet umuyoruz!" yorumlarında bulundu.
İspanyol ve Portekiz medyası da da Arda Turan'ın aldığı kilolara vurgu yaptı. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca Gazetesi, "Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü" yorumunda bulundu.