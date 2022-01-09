Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2022 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 13:31
    ABONE OL

    Özel Haber I Gençlik değil göbek projesi!

    Galatasaray evinde Giresunspor’a yenildi… Sinirler iyice gerildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar son 9 lig maçında sadece 1 galibiyet alınması ve oynanan futbola adeta isyan etti…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Gençlik değil göbek projesi!

    Sarı-Kırmızılı taraftarlar, teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara ağır eleştirilerde bulunuyor. Taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri de Arda Turan

    33 yaşındaki oyuncu bugün de gündem olmaya devam ediyor… Sosyal medyadaki taraftarlar Arda Turan'ın son hali için "Göbekli Arda Turan mı bizi kurtaracak! Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncudan medet umuyoruz!" yorumlarında bulundu.

    İspanyol ve Portekiz medyası da da Arda Turan'ın aldığı kilolara vurgu yaptı. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca Gazetesi, "Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü" yorumunda bulundu.
        İETT çöküyor
        Haberler Spor Özel Haber I Gençlik değil göbek projesi!
            SON DAKİKA