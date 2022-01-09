Özel Haber I Babalar ve oğulları!

Tarihe geçen gol sonrası ünlü futbolcular ve oğulları akıllara geldi. İşte onlardan bazıları…



Barcelona efsaneleri Carles Busquets ve Sergio Busquets… Baba Carles iyi bir kaleciydi. Oğlu da kariyerine orta saha oyuncusu olarak devam etti. Danny Blind ve Daley Blind…Ajax efsanesi Danny Blind yıllarca stoper oynadı. Oğlu da onun gibi savunmada görev yapıyor.