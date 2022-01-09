Özel Haber I Babalar ve oğulları!

Tarihe geçen gol sonrası ünlü futbolcular ve oğulları akıllara geldi. İşte onlardan bazıları…
Barcelona efsaneleri Carles Busquets ve Sergio Busquets… Baba Carles iyi bir kaleciydi. Oğlu da kariyerine orta saha oyuncusu olarak devam etti. Danny Blind ve Daley Blind…Ajax efsanesi Danny Blind yıllarca stoper oynadı. Oğlu da onun gibi savunmada görev yapıyor.
Patrick Kluivert ve Justin Kluivert… Hollanda'nın unutulmaz golcüsü Patrick Kluivert kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupası dahil birçok kupa sevinci yaşadı. Oğlu Justin de onun gibi forvette görev yapıyor.
Diego Simeone ve Giovanni Simeone… Diego Simeone 2006'da futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. Atletico Madrid ile başarıdan başarıya koşuyor. Oğlu Giovanni İtalya Ligi'nde Hellas Verona'da top koşturuyor.