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    • Spor
    • 09.01.2022 12:27
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    • 09.01.2022 12:27
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    Özel Haber I Babalar ve oğulları!

    Portekiz Ligi lideri Porto, Estoril’i 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao 87. dakikada oğlu Francisco’yu oyuna aldı. 19 yaşındaki genç futbolcu oyuna girmesinden 2 dakika sonra ise takımına galibiyeti getiren golü attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Babalar ve oğulları!

    Tarihe geçen gol sonrası ünlü futbolcular ve oğulları akıllara geldi. İşte onlardan bazıları…

    Barcelona efsaneleri Carles Busquets ve Sergio Busquets… Baba Carles iyi bir kaleciydi. Oğlu da kariyerine orta saha oyuncusu olarak devam etti. Danny Blind ve Daley Blind…Ajax efsanesi Danny Blind yıllarca stoper oynadı. Oğlu da onun gibi savunmada görev yapıyor.

    Patrick Kluivert ve Justin Kluivert… Hollanda'nın unutulmaz golcüsü Patrick Kluivert kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupası dahil birçok kupa sevinci yaşadı. Oğlu Justin de onun gibi forvette görev yapıyor.

    Diego Simeone ve Giovanni Simeone… Diego Simeone 2006'da futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. Atletico Madrid ile başarıdan başarıya koşuyor. Oğlu Giovanni İtalya Ligi'nde Hellas Verona'da top koşturuyor.

        Peter Schmeichel-Kasper Schmeichel… İngiltere Premier Ligi'nin efsane kalecilerinden Peter Schmeichel Manchester United'ın uzun yıllar kalesini sorudu. Oğlu Kasper Schmeichel da babasının izinden gidiyor. Leciester City'nin başarılı kalecisi Ada'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Cesare Maldini-Paolo Maldini… İkisi de İtalya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden… 1982 Dünya Kupası şampiyonluğunda Cesare Maldini'nin büyük payı vardı. Oğlu Paolo da Milan'da müthiş işler başardı. Paolo'nun oğlu Daniel Maldini de Milan'da top koşturuyor.

        Zinedine Zidane-Enzo Zidane… Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Zinedine Zidane'ın oğlu şu an da Fransa Ligi ekibi Rodez Aveyron'da forma giyiyor.

        Gheorge Hagi-Ianis Hagi… Galatasaray'ın efsanesi Hagi'nin oğlu da babasının izinden giden isimlerden… Ianis, Glasgow Rangers'ta futbol yaşantısını sürdürüyor.

        Pierre van Hooijdonk-Sydney Hooijdonk.. Fenerbahçe'de ortaya koyduğu futbolla taraftarları mest eden Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney de yetenekleriyle iz bırakmak istiyor.

        Alf-Inge Haaland- Erling Haaland-… İngiltere'de Manchester City forması giyen Alf-Inge Haaland'ın oğlu Erling Haaland, Avrupa'nın en formda golcülerinden biri… Dortmund'ta müthiş işlere imza atıyor.
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