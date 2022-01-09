Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2022 11:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 11:46
    ABONE OL

    Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'da 170 milyonluk fiyasko

    Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Galatasaray kadrosuna katılan Cicaldau ve Morutan'ın performansı sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yarattı. Genç isimler şu ana kadar beklentileri karşılayamazken, taraftarlar "Bize maç kazandıracak yıldız oyuncu lazım" yorumları yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Galatasaray’da 170 milyonluk fiyasko

    Galatasaray sezon başında iki Romen oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti. İki genç futbolcu, 'Geleceğin büyük yıldız adayları' olarak lanse edildi. Sarı-Kırmızılı Yönetim Romen oyuncuları yatırım transferi olarak gördü... Ancak şu ana kadarki performanslarıyla Cicaldau ve Morutan beklentileri karşılayamadı.

    Başkan Burak Elmas, sezon başında Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro maaş verildi.

    Bir başka Romen oyuncu Morutan için ise 3.5 milyon Euro bonservis ücreti kasadan çıktı. Genç oyuncuya da 600 bin Euro maaş yazıldı. Galatasaray taraftarları, takımda birçok oyuncuyu eleştirirken bunlardan en çok nasibini alan oyuncular ise iki genç yıldızdı...

        Taraftarlar yüksek bonservis ücretleri ödenen iki genç oyuncunun performanslarının yetersiz olduğu görüşünde... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "İkisi de Galatasaray'da oynayacak kapasitede değil. Bize maç kazandıracak yıldız oyuncu lazım" yorumları yaptı.

        Cicaldau, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. Morutan ise 30 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist üretti. İki genç oyuncu için 10 milyon Euro bonservis ödendi... İlk yarıda aldıkları maaş ise 800 bin Euro... Yani Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon liralık maliyetleri var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tatil cennetini sağanak vurdu
        Haberler Spor Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'da 170 milyonluk fiyasko
            SON DAKİKA