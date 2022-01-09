Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'da 170 milyonluk fiyasko

Galatasaray sezon başında iki Romen oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti. İki genç futbolcu, 'Geleceğin büyük yıldız adayları' olarak lanse edildi. Sarı-Kırmızılı Yönetim Romen oyuncuları yatırım transferi olarak gördü... Ancak şu ana kadarki performanslarıyla Cicaldau ve Morutan beklentileri karşılayamadı.
Başkan Burak Elmas, sezon başında Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro maaş verildi.
Bir başka Romen oyuncu Morutan için ise 3.5 milyon Euro bonservis ücreti kasadan çıktı. Genç oyuncuya da 600 bin Euro maaş yazıldı. Galatasaray taraftarları, takımda birçok oyuncuyu eleştirirken bunlardan en çok nasibini alan oyuncular ise iki genç yıldızdı...