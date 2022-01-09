Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'da 170 milyonluk fiyasko

Bir başka Romen oyuncu Morutan için ise 3.5 milyon Euro bonservis ücreti kasadan çıktı. Genç oyuncuya da 600 bin Euro maaş yazıldı. Galatasaray taraftarları, takımda birçok oyuncuyu eleştirirken bunlardan en çok nasibini alan oyuncular ise iki genç yıldızdı...