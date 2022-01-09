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    Galatasaray'da hüsran devam ediyor! Giresunspor'a evinde kaybedince taraftar stadı istifa sesleriyle yıktı

    Hafta boyunca Terim ve Burak Elmas gerilimi ile çalkalanan Sarı-Kırmızılılar ikinci yarının ilk maçını kaybetti. Aslan'ı yıkan gol Suleymanov'dan geldi... Süper Lig'de 7. yenilgisini yaşayan Galatasaray oynadığı futbolla taraftarlarını kahretti. Kredisini tüketen Terim ilk kez Nef Stadı'nda protesto edildi.

    İmparatorluğun çöküşü

    Aslan iflas etti... İlk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında Giresunspor'a evinde 1-0 yenildi. Zirveyle fark 22 puana yükselirken, kredisini tamamen tüketen teknik direktör Fatih Terim ilk kez Nef Stadı'nda protesto edildi.



    GELİŞİNE ÇOK GÜZEL BIRAKTI!
    11. dakikada konuk takım öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Sergio bekletmeden yerden güzel kesti. Penaltı noktası üzerine gelen topa Suleymanov gelişine çok şık vurdu: 0-1.



    HALİL'İN KAFASI TEHLİKELİ OLDU
    34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.



        OKAN KOCUK KALEDE DEVLEŞTİ
        58. dakikada Okan Kocuk üst üste iki inanılmaz kurtarışla Galatasaray'a yine gol izni vermedi. 72'de Morutan müsait pozisyonda topu dışarıya attı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-1.



        YİNE AYNI SENARYO
        Cimbom dün Giresunspor karşısında bu sezon alışkanlık haline gelen bir senaryoyu yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'ın kalesine gelen ilk isabetli şut gol oldu. Bu sezon 20 maçta tam 8 kez, Galatasaray benzer bir olayla karşılaştı.



        KAAN'IN GÖZYAŞLARI
        İlk kez 11'de forma giyen 20 yaşındaki stoper 18. d-a kikada sakatlandı ve gözyaşları içinde oyundan çıktı. Teknik direktör Fatih Terim savunmadaki eksikler nedeniyle Işık Kaan Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Kariyerinde ilk kez böyle bir fırsat yakalayan 20 yaşındaki stoper büyük bir şanssızlık yaşadı. 15. dakikada sakatlanan Işın Kaan tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Ancak 18. dakikada birkez daha kendisini yere bırakan Genç futbolcu gözyaşları içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tribünler Işık Kaan Arslan'a büyük destek verirken, Fatih Terim de oyuncusunu teselli etti.



            HALİL TERİM'İ ÇILDIRTTI
            Gecenin kötülerinden Halil'in 60. dakikada pas hatası Fatih Terim'ı çıldırttı. 1 dakika sonra da Halil oyundan alındı.



            SÖYLESENE FATİH HOCA TAKIM NİYE OYNAMIYOR
            Giresunspor karşısında alınan yenilgi tribünleri çıldırttı. Taraftarlar maçın sonunda Fatih Terim ve futbolculara çok büyük tepki gösterdi. Evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar ilk devrenin sonunda futbolculara tepki göstermeye başladı. İkinci yarıda takımın sürekli yana ve geriye oynaması sonrası tribünleri çıldırttı. "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, "Formayı çıkarın, s... gidin" ve "Söylesene Fatih hocam, takım neden oynamıyor" diye bağırdı.

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            Haberler Spor Galatasaray'da hüsran devam ediyor! Giresunspor'a evinde kaybedince taraftar stadı istifa sesleriyle yıktı
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