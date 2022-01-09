Galatasaray'da hüsran devam ediyor! Giresunspor'a evinde kaybedince taraftar stadı istifa sesleriyle yıktı

Aslan iflas etti... İlk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin ilk maçında Giresunspor'a evinde 1-0 yenildi. Zirveyle fark 22 puana yükselirken, kredisini tamamen tüketen teknik direktör Fatih Terim ilk kez Nef Stadı'nda protesto edildi.
GELİŞİNE ÇOK GÜZEL BIRAKTI!
11. dakikada konuk takım öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Sergio bekletmeden yerden güzel kesti. Penaltı noktası üzerine gelen topa Suleymanov gelişine çok şık vurdu: 0-1.
HALİL'İN KAFASI TEHLİKELİ OLDU
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.