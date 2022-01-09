Galatasaray'da hüsran devam ediyor! Giresunspor'a evinde kaybedince taraftar stadı istifa sesleriyle yıktı





KAAN'IN GÖZYAŞLARI

İlk kez 11'de forma giyen 20 yaşındaki stoper 18. d-a kikada sakatlandı ve gözyaşları içinde oyundan çıktı. Teknik direktör Fatih Terim savunmadaki eksikler nedeniyle Işık Kaan Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Kariyerinde ilk kez böyle bir fırsat yakalayan 20 yaşındaki stoper büyük bir şanssızlık yaşadı. 15. dakikada sakatlanan Işın Kaan tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Ancak 18. dakikada birkez daha kendisini yere bırakan Genç futbolcu gözyaşları içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tribünler Işık Kaan Arslan'a büyük destek verirken, Fatih Terim de oyuncusunu teselli etti.