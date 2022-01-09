Fatih Terim maç sonrası açıklamada bulundu: Sonuna kadar yola devam

G.Saray'da Giresunspor'a karşı alınan şok yenilginin ardından Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim şunları söyledi: Rakip kalemize gelmeden gol yemeye alıştık. Pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Pozisyonlar bulsak da iyi futbol oynadığımızı söyleyemeyiz. Üzgünüz... Galatasaray'da ben buna alışkın değilim. Galatasaray da alışkın değil. Çok bariz, basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi. Golcü oyuncularımız resmen yoklar".
TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM
"Böyle durumlar olabiliyor. Biz bunları öngörerek bu projeye giriştik, bu savaşa giriştik. Bunu yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz ama gerçekten çok üzgünüm. Ama bu projeye inanıyorum. G.Saray'ın kurtuluş budur. Bir tüneldeyiz ve tünelin ucundaki ışığı görüyorum".
BAŞKAN'LA SORUNUMUZ YOK
"Guardıola'nin yardımcısıyla anlaştığımıza dair bir bilgim yok. Bir ismi reddetmek için ortada isim olması lazım. Başkan Burak Elmas ile aramızdaki güvenin ilk günkü gibi olduğuna inanıyorum. Hiçbir problemimiz olmadı. Kendisiyle aramız gayet iyi".