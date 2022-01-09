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    Fatih Terim maç sonrası açıklamada bulundu: Sonuna kadar yola devam

    “Biz bu durumları öngörerek bu projeye, bu savaşa giriştik. Buun yaşamak varmış... Sonuna kadar devam edeceğiz. Bir tüneldeyiz ve tünelin sonundai kışığı görüyorum”.

    Sonuna kadar yola devam

    G.Saray'da Giresunspor'a karşı alınan şok yenilginin ardından Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim şunları söyledi: Rakip kalemize gelmeden gol yemeye alıştık. Pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Pozisyonlar bulsak da iyi futbol oynadığımızı söyleyemeyiz. Üzgünüz... Galatasaray'da ben buna alışkın değilim. Galatasaray da alışkın değil. Çok bariz, basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi. Golcü oyuncularımız resmen yoklar".



    TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM
    "Böyle durumlar olabiliyor. Biz bunları öngörerek bu projeye giriştik, bu savaşa giriştik. Bunu yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz ama gerçekten çok üzgünüm. Ama bu projeye inanıyorum. G.Saray'ın kurtuluş budur. Bir tüneldeyiz ve tünelin ucundaki ışığı görüyorum".



    BAŞKAN'LA SORUNUMUZ YOK
    "Guardıola'nin yardımcısıyla anlaştığımıza dair bir bilgim yok. Bir ismi reddetmek için ortada isim olması lazım. Başkan Burak Elmas ile aramızdaki güvenin ilk günkü gibi olduğuna inanıyorum. Hiçbir problemimiz olmadı. Kendisiyle aramız gayet iyi".



        OKAN GİRESUN'DA KALACAK
        Hakan Keleş, G.Saray'ın Okan'ı geri çağırmardığını ve oyuncunun sezonun ikinci yarısında Giresun'da devam edeceğini söyledi. Bonservisi G.Saray'da olan ve kiralık olarak Giresun forması giyen Okan Kocuk, dün akşamki maçta 7 kurtarışla harikalar yarattı ve sezon rekorunu kırdı. Giresun'un hocası Hakan Keleş, "G.Saray Okan Kocuk'u çağırmadı. Bizde devam edecek" dedi.



        ARDA TURAN TRİBÜNDEN ÖZÜR DİLEDİ
        Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan kaptan Arda Turan ve Sacha Boey, Giresunspor maçıyla formasına kavuştu. Dün alınan yenilginin ardından ise kaptan Arda Turan, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. Arda maç önünde ise, "Bir değişim içerisindeyiz. Başkan ve Fatih Hoca kariyerlerini riske atarak bir karar aldılar ve geleceği kurtarmak adına çalışıyorlar" dedi.

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        Haberler Spor Fatih Terim maç sonrası açıklamada bulundu: Sonuna kadar yola devam
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