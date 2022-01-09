Fatih Terim maç sonrası açıklamada bulundu: Sonuna kadar yola devam





TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM

"Böyle durumlar olabiliyor. Biz bunları öngörerek bu projeye giriştik, bu savaşa giriştik. Bunu yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz ama gerçekten çok üzgünüm. Ama bu projeye inanıyorum. G.Saray'ın kurtuluş budur. Bir tüneldeyiz ve tünelin ucundaki ışığı görüyorum".