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    • Spor
    • 09.01.2022 16:38
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    • 09.01.2022 16:58
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    CANLI | Kayserispor - Altay maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Altay, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    CANLI | Kayserispor - Altay

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Altay karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    KAYSERİSPOR - ALTAY 11'LERİ:
    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Uzodimma, İbrahim, Emrah, Cardoso, Mustafa, Gavranovic
    Altay: Lis, Naderi, Thiam, Murat, Eren, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Torrejon, Paixao, Bamba

    KAYSERİSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Kayserispor - Altay maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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