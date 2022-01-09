Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Altay karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAYSERİSPOR - ALTAY 11'LERİ:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Uzodimma, İbrahim, Emrah, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Altay: Lis, Naderi, Thiam, Murat, Eren, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Torrejon, Paixao, Bamba

KAYSERİSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Altay maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.