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    Beşiktaş'a sürpriz transfer atağı! Çin'de kulübü Guangzhou'nda sözleşmesi biten Elkeson takibe alındı

    12 Aralık’ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesi biten ve boşa çıkan Elkeson, Siyah-Beyazlılar’a teklif edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız Çin’de 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaptı.

    Elkeson sürprizi

    Mıchy Batshuayi'nin son dönemde büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.



    KARİYERİ ÇOK ETKİLEYİCİ
    Bonservisi elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından Siyah- Beyazlılar'a teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. 32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya tr ansfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına geri döndü.



    ÜLKESİNDEN İSTİYORLAR
    Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği gelen bilgiler arasında.

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