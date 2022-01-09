Beşiktaş'a sürpriz transfer atağı! Çin'de kulübü Guangzhou'nda sözleşmesi biten Elkeson takibe alındı





KARİYERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

Bonservisi elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından Siyah- Beyazlılar'a teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. 32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imzasını attı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya tr ansfer olan Sambacı, 2019'da eski takımına geri döndü.