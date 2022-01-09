Ali Koç Löw'ün peşinde! Karatina sonrası soluğu Almanya'da alacak

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Başkan Koç aynı zamanda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan astronomik teklifi de bu kez Löw'ün yüzüne karşı yapacak! Başkan Koç'un, Joachim Löw'den bir an önce takımın başına geçmesini talep edeceği ancak Alman teknik adamın sezon sonu için diretmesi durumunda bunu da kabul edeceği gelen haberler arasında. Önümüzdeki 4-5 gün Fenerbahçe- Löw ilişkisi açısından son derece kritik bir öneme sahip.

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