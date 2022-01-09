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    Ali Koç Löw'ün peşinde! Karatina sonrası soluğu Almanya'da alacak

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yılan hikayesine dönen hoca meselesini çözüme kavuşturmak için düğmeye basıyor. Yarın Covid-19 karantinası sona erecek olan Koç, hemen ardından soluğu Almanya'da alacak ve Löw ile yüz yüze görüşecek.

    Ali Koç’tan Löw seferi

    Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu soruna nokta koymak için harekete geçiyor. Yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle bir süredir karantinada olan Başkan Ali Koç'un karantina ve tedavi sürece yarın sona erecek.



    BAŞKAN iŞ BAŞINDA...
    Sonrasında Başkan Koç vakit kaybetmeden Almanya'ya giderek takımın başına getirilmek istenen Joachim Löw ile yüz yüze görüşecek. Löw ile daha önce görüntülü telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen Koç, Alman teknik adam ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Koç, bu görüşmede Löw'ün kafasındaki tüm soru işaretlerini gidererek teklifi kabul etmesini sağlamaya çalışacak.



    BU HAFTA KRiTiK
    Başkan Koç aynı zamanda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan astronomik teklifi de bu kez Löw'ün yüzüne karşı yapacak! Başkan Koç'un, Joachim Löw'den bir an önce takımın başına geçmesini talep edeceği ancak Alman teknik adamın sezon sonu için diretmesi durumunda bunu da kabul edeceği gelen haberler arasında. Önümüzdeki 4-5 gün Fenerbahçe- Löw ilişkisi açısından son derece kritik bir öneme sahip.

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