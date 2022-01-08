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    • Spor
    • 08.01.2022 15:20
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    • 08.01.2022 15:26
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    Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz'ın 10 parmağında 10 marifet

    Karadeniz Fırtınası, Union Berlin forması giyen yıldız sol kanat oyuncusu Tymoteusz Puchacz ile anlaştı. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, yeşil saha dışında da oldukça aktif. Puchacz’ın futbola olduğu kadar müziğe karşı da büyük bir tutkusu var.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Puchacz’ın 10 parmağında 10 marifet

    Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam eden Trabzonspor transferde de vitesini düşürmüyor. Bordo-Mavililer, Kouassi ve Visca'dan sonra 3. hamlesini de yaptı.

    Karadeniz Fırtınası son olarak Union Berlin forması giyen yıldız sol kanat oyuncusu Tymoteusz Puchacz ile anlaştı.

    Bordo-Mavililer, oyuncuyu kiralık olarak renklerine kattı. Trabzonspor'un yeni sol bekinin yarın akşam saatlerinde kente varması bekleniyor.

    Puchacz, daha önceki röportajlarında beğendiği oyuncuları sıraladı… Genç yıldızın beğendiği futbolcular Real Madrid'den Marcelo, Kyle Walker ve Patrick van Aanholt... Polonyalı yıldız, Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izlediğini dile getirdi.


        MÜZİĞE KARŞI DA BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR
        22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, yeşil saha dışında da oldukça aktif… Puchacz'ın futbola olduğu kadar müziğe karşı da büyük bir tutkusu var.

        Şarkı sözleri yazan Polonyalı futbolcunun Youtube'da yayınlanan şarkı söylediği bir videosu da bulunuyor…
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