Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz'ın 10 parmağında 10 marifet

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam eden Trabzonspor transferde de vitesini düşürmüyor. Bordo-Mavililer, Kouassi ve Visca'dan sonra 3. hamlesini de yaptı.
Karadeniz Fırtınası son olarak Union Berlin forması giyen yıldız sol kanat oyuncusu Tymoteusz Puchacz ile anlaştı.
Bordo-Mavililer, oyuncuyu kiralık olarak renklerine kattı. Trabzonspor'un yeni sol bekinin yarın akşam saatlerinde kente varması bekleniyor.
Puchacz, daha önceki röportajlarında beğendiği oyuncuları sıraladı… Genç yıldızın beğendiği futbolcular Real Madrid'den Marcelo, Kyle Walker ve Patrick van Aanholt... Polonyalı yıldız, Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izlediğini dile getirdi.