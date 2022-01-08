Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz'ın 10 parmağında 10 marifet



MÜZİĞE KARŞI DA BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR

22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, yeşil saha dışında da oldukça aktif… Puchacz'ın futbola olduğu kadar müziğe karşı da büyük bir tutkusu var.

Şarkı sözleri yazan Polonyalı futbolcunun Youtube'da yayınlanan şarkı söylediği bir videosu da bulunuyor…