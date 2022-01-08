Emre Mor 2017'den sonra bir ilki başardı!

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK karşısında Karagümrük adına skoru 2-1'e getiren Emre Mor, 16 Ekim 2017'den sonra lig kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Türk futbolunun son dönemdeki en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilmesine rağmen istikrarı bir türlü yakalayamayan Emre Mor, lig kariyerindeki gol orucunu 1543 gün sonra Karagümrük formasıyla Gaziantep FK karşısında dindirdi.
Lig kariyerinde son golünü 16 Ekim 2017'de Celta Vigo forması ile Las Palmas'a karşı atan ve o tarihten sonra formasını giydiği İspanyol kulübü ile birlikte Galatasaray ve Olympiakos maceralarından gol sevinci yaşayamayan Emre, Karagümrük'te gol hasretini dindirdi.