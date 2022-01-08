Alanya'da puanlar bölüşüldü! Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda gol olmadı ve mücadelede puanlar bölüşüldü.
14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası arka direğine ortaladı. Babacar'ın yükselerek kafayla vurduğu top filelerle buluştu.
34. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına ortaladı. Okaka'nın gelişine vurmak istediği topa rakip defans engel olmak istedi. Yükselen topa Mahmut Tekdemir'in gelişine sert şutu, üstten dışarı çıktı.