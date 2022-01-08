Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.01.2022 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2022 17:58
    ABONE OL

    Alanya'da puanlar bölüşüldü! Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda gol olmadı ve mücadelede puanlar bölüşüldü.

    takvim.com.tr
    AA
    Alanya’da puanlar bölüşüldü!

    Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda gol olmadı ve mücadelede puanlar bölüşüldü.

    14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası arka direğine ortaladı. Babacar'ın yükselerek kafayla vurduğu top filelerle buluştu.

    34. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına ortaladı. Okaka'nın gelişine vurmak istediği topa rakip defans engel olmak istedi. Yükselen topa Mahmut Tekdemir'in gelişine sert şutu, üstten dışarı çıktı.

        38. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içinde buluştuğu topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali Şahiner, sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in gol öncesi Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün ardından, Ömer Ali Şehiner ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        45. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yakaladı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topa Caiçara çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu:1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.


        KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
        ALANYASPOR:         Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - Giresunspor | CANLI ANLATIM
        Haberler Spor Alanya'da puanlar bölüşüldü! Aytemiz Alanyaspor 1-1 Medipol Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
            SON DAKİKA