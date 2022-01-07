Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 şoku: 13 pozitif var!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.





7 FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR FARIOLI DE POZİTİF







Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.