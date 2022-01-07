Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.01.2022 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 12:34
    ABONE OL

    Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 şoku: 13 pozitif var!

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Süper Lig ekibinde korona şoku! 13 pozitif

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



    7 FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR FARIOLI DE POZİTİF


    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan yerinde inceledi!
    Haberler Spor Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 şoku: 13 pozitif var!
        SON DAKİKA