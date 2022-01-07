Trabzonspor'dan Edin Visca videosunda Fenerbahçe'ye gönderme

"Bir Bosna ezgisiyle merhaba" başlığıyla verilen video da "Çok çalıştın ilerlerdin, futbolunla büyüledin, kimselere gitmedin, sonunda gülümsedin, biz bordo dedik sen mavi dedin, türklerimizi söyledin, aramıza hoş geldin Edin Visca" ifadelerini kullandı.