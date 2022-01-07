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    • Spor
    • 07.01.2022 15:47
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    • 07.01.2022 15:57
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    Trabzonspor'dan Edin Visca videosunda Fenerbahçe'ye gönderme

    Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu Başakşehir'den kadroya kattığı Edin Visca için bugün imza töreni düzenlenirken, Boşnak yıldız için hoş geldin videosu da yayınlandı. Yayınlanan videoda Fenerbahçe'ye de mesaj gönderildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Visca videosunda Fenerbahçe’ye gönderme

    Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca için bugün imza töreni düzenlendi. Sonrasında ise Trabzonspor, Boşnak yıldız için hoş geldin videosu yayınladı.

    Visca için hazırlanan videodaki mesajlar dikkatlerden kaçmadı.

    "Bir Bosna ezgisiyle merhaba" başlığıyla verilen video da "Çok çalıştın ilerlerdin, futbolunla büyüledin, kimselere gitmedin, sonunda gülümsedin, biz bordo dedik sen mavi dedin, türklerimizi söyledin, aramıza hoş geldin Edin Visca" ifadelerini kullandı.



    Özellikle "KİMSELERE GİTMEDİN" mesajı ezeli rakiplere mesaj niteliğindeydi. Trabzonspor'un transfer ettiği Visca'nın ismi Fenerbahçe ile anılıyordu...
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        Haberler Spor Trabzonspor'dan Edin Visca videosunda Fenerbahçe'ye gönderme
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