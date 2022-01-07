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    • Spor
    • 07.01.2022 15:09
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    • 07.01.2022 15:09
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    Son dakika: Burak Yılmaz korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Son dakika haberi... Fransa Ligue1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Burak Yılmaz’dan kötü haber

    Koronavirüse yakalanan futbolcular kervanına bir yenisi daha eklendi.



    Son dakika haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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