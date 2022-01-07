Koronavirüse yakalanan futbolcular kervanına bir yenisi daha eklendi.
Son dakika haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Spor
- 07.01.2022 15:09
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- Son Güncelleme:
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- 07.01.2022 15:09
Son dakika: Burak Yılmaz korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika haberi... Fransa Ligue1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüse yakalanan futbolcular kervanına bir yenisi daha eklendi.