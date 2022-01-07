Son dakika: Burak Yılmaz korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Koronavirüse yakalanan futbolcular kervanına bir yenisi daha eklendi.







Son dakika haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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