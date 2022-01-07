Son dakika: Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.





ALANYASPOR'DA DA 13 VAKA ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testleri pozitif sonuçlanmıştı

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından, teknik direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

ADANASPOR'DA DA 3 POZİTİF

Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan 3 sporcu için takip, izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

GALATASARAY'DAKİ KORONVİRÜS VAKALARI

Galatasaray'da da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal ve oyunculardan Taylan Antalyalı'da koronavirüs tespit edildi. Kulüpler, testi pozitif çıkanlar için tedavi ve karantina süreci başlattı.

DENİZLİSPOR'DA 18 KİŞİ KORONAVİRÜS

Denizlispor'da da 18 kişide koronavirüs tespit edildi. 8 oyuncu ve 4 yönetici ile teknik heyet, sağlık ekibi ve kulüp çalışanlarından 6 kişinin testinin pozitif olduğu belirlendi.