Trabzonspor'da Edin Visca imzayı attı: Hedefim sadece bu sene değil birkaç sene şampiyonluk!

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için imza töreni düzenledi.

Visca'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Bu akşam oynamak isterdim ama kural maalesef böyle. Hedefim sadece bu sene değil, birkaç sene şampiyonluk yaşamak. Trabzonspor beni yıllardır istiyordu, Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, elimden gelenin fazlasını yapacağım.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söz aldığı Edin Visca, 1461 adet Trabzonspor forması satın alarak Bosna Hersek'teki vatandaşlarına hediye edecek.



Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmanına çıkmıştı.