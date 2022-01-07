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    • Spor
    • 07.01.2022 14:23
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    • 07.01.2022 14:23
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    Trabzonspor'da Edin Visca imzayı attı: Hedefim sadece bu sene değil birkaç sene şampiyonluk!

    Trabzonspor, ara transfer döneminin ikinci takviyesini Başakşehir'den yapmıştı. Bordo-mavililer anlaşma sağladığı Edin Visca için imza töreni düzenledi. Boşnak yıldız törende, "Hedefim sadece bu sene değil, birkaç sene şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Visca imzayı attı hedefini açıkladı! Sadece bu sene değil

    Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için imza töreni düzenledi.

    Visca'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

    Bu akşam oynamak isterdim ama kural maalesef böyle. Hedefim sadece bu sene değil, birkaç sene şampiyonluk yaşamak. Trabzonspor beni yıllardır istiyordu, Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, elimden gelenin fazlasını yapacağım.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söz aldığı Edin Visca, 1461 adet Trabzonspor forması satın alarak Bosna Hersek'teki vatandaşlarına hediye edecek.


    Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmanına çıkmıştı.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Edin Visca imzayı attı: Hedefim sadece bu sene değil birkaç sene şampiyonluk!
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