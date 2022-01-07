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    • Spor
    • 07.01.2022 14:57
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    • 07.01.2022 15:01
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    Kartal’ın enerji santrali Josef de Souza!

    Beşiktaş’a geldiği günden beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı yıldız Josef de Souza, mücadelesi ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kartal’ın enerji santrali o!

    Siyah-Beyazlılar'da bu sezon en fazla süre alan futbolcu Josef de Souza. 32 yaşındaki Sambacı yıldız, bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi ve 2152 dakika sahada kaldı. Josef, Beşiktaş'ta en fazla süre alan oyuncu konumunda.



    Bazı maçlarda hafif ağrısı olmasına rağmen sahada kalmayı tercih etti ve kalitesini gösterdi. Brezilyalı yıldız orta sahayı 2016 dakika süre alan Valentin Rosier takip ediyor. İkili dışında 2000 dakika sahada kalan oyuncu yok.

    SİYAH-BEYAZLILAR'DA 3 KUPA KAZANDI
    Kara Kartal'ın geçen sezon Al Ahli'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Süper Lig şampiyonluğunda da önemli katkı vermişti. Josef 1.5 yıllık sürede Siyah-Beyazlılar'da 3 kupa kazandı.

        Orta sahanın yükünü çeken Josef'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Ancak Beşiktaş'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

        Sambacı bu sezon 24 maçta 3 kez fileleri havalandırırken bunların ikisin eski takımı Fenerbahçe'ye attı.

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