Kartal’ın enerji santrali Josef de Souza!

Siyah-Beyazlılar'da bu sezon en fazla süre alan futbolcu Josef de Souza. 32 yaşındaki Sambacı yıldız, bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi ve 2152 dakika sahada kaldı. Josef, Beşiktaş'ta en fazla süre alan oyuncu konumunda.
Bazı maçlarda hafif ağrısı olmasına rağmen sahada kalmayı tercih etti ve kalitesini gösterdi. Brezilyalı yıldız orta sahayı 2016 dakika süre alan Valentin Rosier takip ediyor. İkili dışında 2000 dakika sahada kalan oyuncu yok.
SİYAH-BEYAZLILAR'DA 3 KUPA KAZANDI
Kara Kartal'ın geçen sezon Al Ahli'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Süper Lig şampiyonluğunda da önemli katkı vermişti. Josef 1.5 yıllık sürede Siyah-Beyazlılar'da 3 kupa kazandı.