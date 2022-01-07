Kartal’ın enerji santrali Josef de Souza!

Orta sahanın yükünü çeken Josef'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Ancak Beşiktaş'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

Sambacı bu sezon 24 maçta 3 kez fileleri havalandırırken bunların ikisin eski takımı Fenerbahçe'ye attı.