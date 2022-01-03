Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.01.2022 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 18:05
    ABONE OL

    Patrick van Aanholt'tan Galatasaray'a kötü haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

    Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 8 Ocak Cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek olan  Galatasaray'a Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'tan kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp lige verilen 1 haftalık arada tatil için gittiği Hollanda'da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Van Aanholt'un izolasyon altına alındığını açıkladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Galatasaray’a kötü haber!

    Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 8 Ocak Cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'tan kötü haber geldi.

    Giresunspor karşısında Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi yıldızlarından yoksun çıkacak olan Galatasaray bir şok da Patrick van Aanholt'tan gelen haberle yaşadı.

    KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Sarı-Kırmızılı kulüp lige verilen 1 haftalık arada tatil için gittiği Hollanda'da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Van Aanholt'un izolasyon altına alındığını açıkladı.

    Deneyimli futbolcunun Hollanda'daki karantina süresinin cuma günü dolacağı ve testinin negatif çıkması durumunda Türkiye'ye geleceği aktarıldı.
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Spor Patrick van Aanholt'tan Galatasaray'a kötü haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı
            SON DAKİKA