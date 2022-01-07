Trabzonspor Boşnak yıldızı Visca'ya dün kavuştu...Yıldız oyuncu için bugün imza töreni düzenlenecek





AKŞAM ANTRENMANINA ÇIKTI

Boşnak yıldız sonrasında stadda özel çekimler yaptı. Yıldız oyuncu Bordo- Mavililer'de 18 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki yıldız dün akşam ise takımla ilk idmanına çıktı. Abdullah Avcı ile hasret gideren Visca ile Hamsik ve Nwakaeme de yakından ilgilendi.