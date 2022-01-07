Trabzonspor Boşnak yıldızı Visca'ya dün kavuştu...Yıldız oyuncu için bugün imza töreni düzenlenecek

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca dün Trabzon'a geldi. Medipol Başakşehir'den transfer edilen Boşnak oyuncuyu havalimanında yüzlerce Bordo-Mavili taraftar karşıladı. Çok sayıda taraftarın akın ettiği alanda oyuncu kısa süre taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen kulüp aracına geçerek sağlık kontrolüne gitti...
AKŞAM ANTRENMANINA ÇIKTI
Boşnak yıldız sonrasında stadda özel çekimler yaptı. Yıldız oyuncu Bordo- Mavililer'de 18 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki yıldız dün akşam ise takımla ilk idmanına çıktı. Abdullah Avcı ile hasret gideren Visca ile Hamsik ve Nwakaeme de yakından ilgilendi.
İKİNCİ SIRADA ALANZİNHO VAR
Edin Visca 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu. 31 yaşındaki futbolcu, 2008- 2009 sezonunda Norveç ekibi Stabaek'ten 4 milyon Euro'ya alınan Alanzinho'yu geride bırakıp zirveye çıkmayı başardı... Listenin 3. sırasında 2017-2018 sezonunda Milan'dan 3.4 milyon Euro'ya alınan Arjantinli yıldız Jose Sosa bulunuyor.