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    Trabzonspor Boşnak yıldızı Visca'ya dün kavuştu...Yıldız oyuncu için bugün imza töreni düzenlenecek

    Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi olan Visca’yı havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı... Bosna Hersekli yıldız futbolcu bugünkü törende 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak...

    Visca fırtınası

    Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca dün Trabzon'a geldi. Medipol Başakşehir'den transfer edilen Boşnak oyuncuyu havalimanında yüzlerce Bordo-Mavili taraftar karşıladı. Çok sayıda taraftarın akın ettiği alanda oyuncu kısa süre taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen kulüp aracına geçerek sağlık kontrolüne gitti...



    AKŞAM ANTRENMANINA ÇIKTI
    Boşnak yıldız sonrasında stadda özel çekimler yaptı. Yıldız oyuncu Bordo- Mavililer'de 18 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki yıldız dün akşam ise takımla ilk idmanına çıktı. Abdullah Avcı ile hasret gideren Visca ile Hamsik ve Nwakaeme de yakından ilgilendi.



    İKİNCİ SIRADA ALANZİNHO VAR
    Edin Visca 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu. 31 yaşındaki futbolcu, 2008- 2009 sezonunda Norveç ekibi Stabaek'ten 4 milyon Euro'ya alınan Alanzinho'yu geride bırakıp zirveye çıkmayı başardı... Listenin 3. sırasında 2017-2018 sezonunda Milan'dan 3.4 milyon Euro'ya alınan Arjantinli yıldız Jose Sosa bulunuyor.



        FORMA NUMARASI 18
        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Edin Visca'nın 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "O artık bizden biri... Edin Visca 18 numaralı formasıyla yuvamızda!" denildi.



        Boşnak yıldız Edin Visca, 21. haftada oynanacak Sivasspor maçında sahada olabilecek... Trabzonspor taraftarı onu izlemek için sabırsızlanıyor. O da şampiyonlukta katkısının olmasını istiyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor Boşnak yıldızı Visca'ya dün kavuştu...Yıldız oyuncu için bugün imza töreni düzenlenecek
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