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    • Spor
    • 07.01.2022 11:36
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    • 07.01.2022 11:45
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    Galatasaray'ı umutlandıran istatistik! Cimbom yine coşacak mı?

    Süper Lig'de ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'da gözler ikinci devreye çevrildi. Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında esen soğuk rüzgarlar gündeme bomba gibi düşerken, Giresunspor maçı öncesi takımdaki eksikler de tedirginlik yarattı. Tüm bunlara rağmen sarı-kırmızılı ekibin Terim yönetiminde son 4 sezonda ikinci yarılarda gösterdiği müthiş performans ise dikkat çekiyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’ı umutlandıran istatistik

    Süper Lig'de ikinci yarının sınavını yarın Giresunspor önünde verecek olan Galatasaray zorlu maça çok sıkıntılı şartlarda hazırlanıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilimin yanı sıra takım içindeki eksikler Giresunspor karşılaşması öncesi herkesi tedirgin ediyor.



    Ancak Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bir istatistik, taraftarları oldukça umutlandıracak. Cimbom, Fatih Terim yönetimindeki son 4 sezonda ikinci devrelerde gösterdiği müthiş çıkışla dikkat çekiyor.



    2017-18 sezonunun ilk yarısında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray 35 puan toplamıştı. Sarı-Kırmızılılar ikinci devre ise 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 40 puan aldı ve sezonu şampiyon tamamladı.



        2018-19 sezonunda da benzer bir tablo yaşandı. İlk devrede 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Cimbom 29 puanda kaldı. Ancak ikinci yarıda müthiş bir tırmanışa geçen Fatih Terim'in ekibi 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayıp 40 puan topladı ve birkez daha ipi göğüsledi.



        2019-20 sezonunun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alıp 27 puan toplayabildi. İkinci devreye yine fırtına gibi giren Sarı-Kırmızılılar 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına ortak oldu. Ancak Cimbom'u bu kez Covid-19 vurdu. Ertelenen lig sonrası kendine gelemeyen Galatasaray sezonu zirvenin çok uzağında bitirdi.



        Geçen sezon ise Cimbom'un ilk devre performansı yine çok kötüydü. Terim'in ekibi 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde edip 33 puan toplayabildi. İkinci yarı özellikle son bölümde coşan Galatasaray 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayıp tam 45 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğu sadece 2 gol averajı ile Beşiktaş'a kaptırdı. Fatih Terim'in ekibinin son 4 sezonda yaşadığı ikinci yarı yükselişini bu sezon da tekrar edip edemeyeceği merak konusu.

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