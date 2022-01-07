Galatasaray'ı umutlandıran istatistik! Cimbom yine coşacak mı?

Süper Lig'de ikinci yarının sınavını yarın Giresunspor önünde verecek olan Galatasaray zorlu maça çok sıkıntılı şartlarda hazırlanıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilimin yanı sıra takım içindeki eksikler Giresunspor karşılaşması öncesi herkesi tedirgin ediyor.
Ancak Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bir istatistik, taraftarları oldukça umutlandıracak. Cimbom, Fatih Terim yönetimindeki son 4 sezonda ikinci devrelerde gösterdiği müthiş çıkışla dikkat çekiyor.
2017-18 sezonunun ilk yarısında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray 35 puan toplamıştı. Sarı-Kırmızılılar ikinci devre ise 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 40 puan aldı ve sezonu şampiyon tamamladı.