Galatasaray'ı umutlandıran istatistik! Cimbom yine coşacak mı?





2018-19 sezonunda da benzer bir tablo yaşandı. İlk devrede 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden Cimbom 29 puanda kaldı. Ancak ikinci yarıda müthiş bir tırmanışa geçen Fatih Terim'in ekibi 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayıp 40 puan topladı ve birkez daha ipi göğüsledi.