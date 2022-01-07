BREZİLYA UÇTU

Brezilya medyasından Globo Esporte yaptığı haberde adeta yüksekten uçtu! Brezilya ekibi Flamengo'nun Fenerbahçe'nin yıldız golcü Gabigol için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddederek 26 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia etti.