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    • Spor
    • 07.01.2022 11:08
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    • 07.01.2022 11:08
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    Brezilya basını yüksekten uçtu: Fenerbahçe'den Gabigol için "26 milyon Euro bonservis" istendi

    Brezilya medyasından Globo Esporte yaptığı haberde adeta yüksekten uçtu! Brezilya ekibi Flamengo’nun Fenerbahçe’nin yıldız golcü Gabigol için yaptığı 6 milyon Euro’luk teklifi reddederek 26 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Brezilya medyası yüksekten uçtu: Fenerbahçe...

    Teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe için transfer iddiaları da gündemden düşmüyor. Brezilyalı yıldız golcünün uzun bir süredir Sarı-Lacivertliler'in radarında olduğu yazılıp, çizilmişti.

    BREZİLYA UÇTU
    Brezilya medyasından Globo Esporte yaptığı haberde adeta yüksekten uçtu! Brezilya ekibi Flamengo'nun Fenerbahçe'nin yıldız golcü Gabigol için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddederek 26 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia etti.

    25 yaşındaki yıldız golcü, 2020 yılından beri Flamengo'da forma giyiyor… Kulübüyle sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.

        PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ
        Santos, İnter ve Befnfica gibi takımların da formasını giyen Gabigol, 17 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi ve 5 kez fileleri havalandırdı.

        Kulüp kariyerinde 264 maça çıkan Sambacı, 129 gole imza atarken 39 da asist yapmayı başardı. Brezilyalı yıldız golcü 2020 yılında İtalyan devi İnter'den Flamengo'ya 17.45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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