Teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe için transfer iddiaları da gündemden düşmüyor. Brezilyalı yıldız golcünün uzun bir süredir Sarı-Lacivertliler'in radarında olduğu yazılıp, çizilmişti.
BREZİLYA UÇTU
Brezilya medyasından Globo Esporte yaptığı haberde adeta yüksekten uçtu! Brezilya ekibi Flamengo'nun Fenerbahçe'nin yıldız golcü Gabigol için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddederek 26 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini iddia etti.
25 yaşındaki yıldız golcü, 2020 yılından beri Flamengo'da forma giyiyor… Kulübüyle sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.