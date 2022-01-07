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    Galatasaray'da kaleci krizi çözülmeye çalışılıyor! Görüşmeler tam gaz devam ediyor

    Galatasaray'da kaleci krizi çözülmeye çalışılıyor. Okan Kocuk için Giresun’la görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da Sinan Bolat’ın kulübü Gent’le pazarlık masasında. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kalede karar zamanı

    Muslera'nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar artık karar aşamasına gelmiş durumda. Fatih Terim'in sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi konusundaki ısrarı sürüyor.



    GİRESUNSPOR İSTEKLİ DEĞİL
    Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan tecrübeli eldiveni gönderme konusunda çok istekli değil. Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi. Eğer Okan Kocuk konusu tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı.



    SİNAN GELMEYE SICAK
    Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirmesi için de Gent kulübünü ikna etmesi gerekiyor. Sinan'ın Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.



        ARDA VE BOEY GERİ DÖNÜYOR
        Giresunspor maçı öncesinde çok büyük bir kadro krizi yaşayan Galatasaray'da yüzleri Arda Turan ve Sacha Boey güldürdü. Uzun sürens akatlıklarının ardından takımla kontrollü olarak çalışmalara katılan iki futbolcunun forma giyecek duruma gelmesi büyük sevinç yarattı. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni bir sakatlığa yol açmama adına hem Arda hem de Boey'i Giresunspor maçının ikinci yarısında kullanmayı düşündüğü öğrenildi.



        TAM GAZ DEVAM
        Cimbom, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in 11'i büyük bir merakla bekleniyor.



        COVİD-19 KRİZİ BÜYÜYOR
        Florya'da Covid sıkıntısı büyüyor. Dün yapılan açıklamada antrenör Salçuk İnan, Taylan Antalyalı ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.



            KARAVELİ COVİDE YAKALANDI
            Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karaveli, Çaykur Rizespor maçında kulübede yer alamayacak.



            SİNAN İÇİN MESUT DEVREDE
            F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, Mesu t Özil ile aynı menajerlik şirketine geçti... Kanarya'nın yıldızı tecrübeli oyuncu için Ali Koç ile görüşecek. Fenerbahçe'de 2 milyon Euro'luk bir teklif olmasına rağmen kulüpten ayrılmayan Sinan Gümüş, ardından başkan Ali Koç tarafından cezalandırılmış ve sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmişti. Bir süre önce ise menajerlik şirketini değiştiren ve Mesut Özil'in temsilciliğini yapan şirket ile anlaşan Sinan için ocak ayında farklı gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Mesut Özil'in aynı menajerlik şirketi altında olduğu takım arkadaşı Sinan için başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı ve Koç'tan Sinan için izin isteyeceği öne sürülüyor. Sinan Gümüş ile başta eski teknik direktörü Emre Belözoğl'nun takımı Başakşehir olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp ilgileniyor.



            BENFİCA VE ROMA PUSUDA BEKLİYOR
            Fenerbahçe'de Berke Özer için pusuda iki Avrupa devinin beklediği ortaya çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Berke ile sözleşme uzatma çalışmalarına devam ediyor. Benfica ve Roma da onu istiyor" şeklinde yorumda bulundu. Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, 2018 yılında İzmir ekibi Altınordu'dan transfer edilmişti.



                KANARYA TAKTİK ÇALIŞTI
                Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği taktik antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı.



                LİDER SAHNE ALIYOR
                Süper Lig'de ikinci yarı bugün start alıyor... İlk devreyi lidre tamamlayan Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de ikinci yarı bugün saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla start alıyor. Karadeniz Fırtınası'nda Yeni Malatyaspor maçı öncesi Djaniny, Trondsen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Hafif sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak. Edgar ve Gervinho'nun da sezonu kapatmaları nedeniyle lisansları askıya alınırken sakatlığı geçen Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Bordo- Mavililerde yeni transfer sezonu resmi olarak açılmadığı için yeni transferler Visca ile Kouassi bu maçta görev alamayacak. Fildişi milli takımında bulunan Kouassi, Afrika kupası sonrası Trabzon'a dönecek.



                PUCHACZ DA TRABZON'DA
                Trabzonspor, Visca'dan sonra Puchacz transferini de bitirdi. Polonyalı sol bek cumartesi günü Trabzon'a gelecek Trabzonspor transferde gaza bastı... Edin Visca'yı renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, sol bek transferini de bitirdi. Trabzonspor, Union Berlin'in Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. 22 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü Trabzon'a geleceği ve kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Puchacz'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer aldığı da belirtiliyor. Union Berlin, Puchacz için 2.5 milyon Euro bonservis ödemişti.



                    SIRA KAAN AYHAN'DA
                    EdinVisca'ya imza attıran, Puchacz ile de her konuda anlaşan Trabzonspor gözünü stoper transferine çevirdi. Bordo- Mavililer'de ilk hedef ise milli stoper Kaan Ayhan. Kaan için kulübü Sassuolo'ya teklif yapan Bordo- Mavili yönetim, İtalyan ekibi 8 milyon Euro bonservis bedeli isteyince geri adım atmıştı. Trabzonspor'un 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha İtalyan ekibinin kapısını çalması ve transferi netleştirmesi bekleniyor.



                    EVİNDE KAYBETMİYOR
                    Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti.



                    GUARDİOLA VE 7 OYUNCUNUN COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI
                    İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ve 7 futbolcunun coronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool da artan Covid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı. İtalya Ligi takımlarında da virüs vakalarının arttığı öğrenildi. Avrupa'da birçok takımın maçı coronavirüs salgınındaki artış nedeniyle erteleniyor.

                    TRABZONSPOR İPİ GÖĞÜSLER
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, "Trabzonspor'un devre arasında yapacakları takviyelerle de bu sene ligi domine ederek şampiyon olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

                    KONYASPOR PALUT İLE UZATIYOR
                    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'la yeni mukavele için her konuda anlaşma sağladı. Yeşil-Beyazlı kulüp bugün İlhan Palut ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

                    GÖZBAŞI: MERT ÇETİN'LE HER KONUDA ANLAŞTIK
                    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı. Transfere dair konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mert Çetin'in kiralanması konusunda Hellas Verona ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Mert, Covid-19 karantina süresinin bitimiyle birlikte Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak.

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                    Milli savaş uçağı için büyük gün
                    Haberler Spor Galatasaray'da kaleci krizi çözülmeye çalışılıyor! Görüşmeler tam gaz devam ediyor
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