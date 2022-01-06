Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer için iki Avrupa devi pusuda

Berke Özer için pusuda iki Avrupa devinin beklediği ortaya çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Berke ile sözleşme uzatma çalışmalarına devam ediyor. Benfica ve Roma da onu istiyor" şeklinde yorumda bulundu.