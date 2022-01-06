Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer için iki Avrupa devi pusuda

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleye geçen genç file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Berke Özer için pusuda iki Avrupa devinin beklediği ortaya çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Berke ile sözleşme uzatma çalışmalarına devam ediyor. Benfica ve Roma da onu istiyor" şeklinde yorumda bulundu.
Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, 2018 yılında İzmir ekibi Altınordu'dan transfer edilmişti.