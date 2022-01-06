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    • 06.01.2022 12:53
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    • 06.01.2022 14:07
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    Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer için iki Avrupa devi pusuda

    Berke Özer için pusuda iki Avrupa devinin beklediği ortaya çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe, Berke ile sözleşme uzatma çalışmalarına devam ediyor. Benfica ve Roma da onu istiyor” şeklinde yorumda bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Berke Avrupa yolcusu mu?

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleye geçen genç file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Berke Özer için pusuda iki Avrupa devinin beklediği ortaya çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Berke ile sözleşme uzatma çalışmalarına devam ediyor. Benfica ve Roma da onu istiyor" şeklinde yorumda bulundu.

    Sarı-Lacivertliler'in 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, 2018 yılında İzmir ekibi Altınordu'dan transfer edilmişti.


        MALİ DEĞERİ NE KADAR
        3.5 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 21 yaşındaki kaleci için Sarı-Lacivertliler o dönem 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        Genç yıldız iki sezon Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymiş ve sonrasında yeniden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Berke Özer bu sezon 10 Süper Lig maçında forma giyerken, kalesinde 12 gol gördü. 3 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer için iki Avrupa devi pusuda
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