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    • Spor
    • 06.01.2022 13:11
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    • 06.01.2022 13:11
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    Özel Haber I Galatasaray'da kritik karar! Hangi kaleci geliyor?

    Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray’da en çok merak edilen konulardan birisi kaleci hamlesi… Fernando Muslera’nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar artık karar aşamasına gelmiş durumda.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’da kritik karar! Hangi kaleci geliyor?

    Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi konusundaki ısrarı sürüyor. Galatasaray ve Giresunspor'un bugün birkez daha görüşerek konuyu karara bağlaması bekleniyor. Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan Okan Kocuk'u gönderme konusunda çok istekli değil.

    Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi konuyu Fatih Terim'e iletirken, son karar tecrübeli hocaya bırakıldı. Ancak Terim'in Oğulcan, Aytaç ve Alpaslan'ı şu aşamada bırakmak istemediği belirtiliyor.

    Eğer Okan Kocuk konusunda görüşmeler tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirmesi için de Gent kulübünü ikna etmesi gerekiyor.

        Belçika basınına göre Gent kulübü, Sinan'ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Ayrıca sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi uzatmak için teklif de yapıldı. Ancak tecrübeli eldivenin Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında.

        Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Galatasaray'da kritik karar! Hangi kaleci geliyor?
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