Özel Haber I Galatasaray’da kritik karar! Hangi kaleci geliyor?

Belçika basınına göre Gent kulübü, Sinan'ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Ayrıca sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi uzatmak için teklif de yapıldı. Ancak tecrübeli eldivenin Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.