4 büyüklerin gözdesiydi! Mert Çetin'e Süper Lig'den sürpriz talip

Futbol yaşantısını İtalya'da sürdüren yıldız oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 4 büyüklerin transfer listesinde yer alan Mert Çetin için Süper Lig ekibi Kayserispor da girişimde bulundu.
İkinci yarı öncesi transferde atağa kalkan Sarı-Kırmızılı ekibin Verona'nın yıldızını kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.
25 yaşındaki stoperin Verona ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Bilindiği gibi Mert Çetin ile son olarak Trabzonspor ilgilenmiş ancak İtalyan ekibi oyuncusunu göndermemişti.