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    • Spor
    • 06.01.2022 12:57
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    • 06.01.2022 12:57
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    4 büyüklerin gözdesiydi! Mert Çetin'e Süper Lig'den sürpriz talip

    Futbol hayatına İtalya'da devam eden Mert Çetin'e Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Daha önce 4 büyüklerin listesinde de yer alan Çetin için Kayserispor girişimlere başladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | 4 büyüklerin gözdesiydi! Sürpriz talip

    Futbol yaşantısını İtalya'da sürdüren yıldız oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 4 büyüklerin transfer listesinde yer alan Mert Çetin için Süper Lig ekibi Kayserispor da girişimde bulundu.

    İkinci yarı öncesi transferde atağa kalkan Sarı-Kırmızılı ekibin Verona'nın yıldızını kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

    25 yaşındaki stoperin Verona ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Bilindiği gibi Mert Çetin ile son olarak Trabzonspor ilgilenmiş ancak İtalyan ekibi oyuncusunu göndermemişti.

        Verona, geçtiğimiz yaz Mert Çetin için Roma'ya 8 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. G.Birliği altyapısından yetişen Mert, 2019 yılında Başkent ekibinden bir başka başkent temsilcisi Roma'nın yolunu tutmuştu.

        Bu sezon sadece 3 karşılaşmada forma giyen genç yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve bu nedenle yönetimden izin istediği biliniyor.

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