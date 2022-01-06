Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın kafasındaki hocayı takvim ortaya çıkardı! Rodolfo Borrell





ARTETA DA ONU İSTEDİ

Yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, Messi ve İniesta'nın da ilk hocası... Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar çalışan Borrell, İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor. 50 yaşındaki futbol adamını geçen sezon Arsenal'in hocası Arteta da yardımcı antrenör olarak almak istemişti. 2010-2014 arasında Liverpool altyapısında çalışan Borrell, İngiliz kulübünde Gençlik Geliştirme Müdürü olarak da görev aldı.