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    Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın kafasındaki hocayı takvim ortaya çıkardı! Rodolfo Borrell

    Teknik heyeti çok önemli bir isimle takviye etmek isteyen Başkan Elmas'ın aklındaki ismin Pep Guardiola'nın yardımcısı Rodoflo Borrell olduğu öğrenildi. Başkan Elmas'ın Messi ve Iniesta'yı yetiştiren isim olan İspanyol hocayı ileride teknik direktörlüğe, Fatih Terim'i Sportif A.Ş.'nin başına getirmeyi düşürdüğü belirlendi.

    O isim Rodolfo Borrell

    Cimbom'da başarısız sonuçların ardından harekete geçen yönetim Florya'ya müdahele ederek Fatih Terim'in ekibinde de değişiklik yapmaya karar vermişti. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i pasif göreve çekip Terim'in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas'ın görüştüğü ismin Pep Guardiola'nın baş yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.



    ARTETA DA ONU İSTEDİ
    Yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, Messi ve İniesta'nın da ilk hocası... Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar çalışan Borrell, İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor. 50 yaşındaki futbol adamını geçen sezon Arsenal'in hocası Arteta da yardımcı antrenör olarak almak istemişti. 2010-2014 arasında Liverpool altyapısında çalışan Borrell, İngiliz kulübünde Gençlik Geliştirme Müdürü olarak da görev aldı.

    STERLİNG'I YETİŞTİRDİ
    Rafa Benitez tarafından Liverpool'da göreve getirilen Borrell, Sterling'i de dünya futboluna kazandıran isim olarak biliniyor. Burak Elmas, Galatasaray'ın gençleşme projesine de Borrell'in büyük katkı vereceğine inanıyor. İspanyol hocanın Barcelona ile Liverpool'daki tecrübelerini Galatasaray'a aktarması ve altyapı devrimi gerçekleştirmesi planlanıyor. Fatih Terim'in yanında böyle güçlü bir ismin Sarı-Kırmızılı kulübe çok önemli katkılar sağlayabileceği düşünen Elmas gelecek yıllarda Terim'i Sportif AŞ'nin başına geçirmeyi, Borrell'i ise birinci adam yapmayı düşünüyor.



        GÜN: TEKLİFİ KABUL ETTİ!
        G.Saray'daki yardımcı hoca arayışı ile bizzat ilgilenen yöneticilerden olan Işıtan Gün, konuyla ilgili konuştu. Gün, "Guardiola'nın yardımcısı Fatih Terim'in yardımcısı olma görevini kabul etti" dedi. Gün, Terim'le gerilim yaşadığı iddiaları üzerine ise, "Fatih Terim aleyhine bir Whatsapp mesajım gösterilsin istifa ederim. Bu kadar net." açıklamasını yaptı.



        İSPANYA'DA ALTYAPI EFSANESİ
        Rodolfo Borrell İspanya'da La Masia'da uzun yıllar çalıştı. Sonra Benitez'in teklifi ile Liverpool'da görev aldı.
        Çok tecrübeli bir isim olan Borrell tam 6 yıldır Manchester City'de Guardiola'nın en çok güvendiği adam konumunda.

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        Haberler Spor Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın kafasındaki hocayı takvim ortaya çıkardı! Rodolfo Borrell
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